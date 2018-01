Il rattrape une fillette jetée d'un immeuble en flammes

La vidéo de ce spectaculaire sauvetage est devenue virale, partagée notamment sur les réseaux sociaux par de nombreuses chaînes de télévision américaines et des anonymes admiratifs. Et il faut reconnaître que les images sont impressionnantes.

Les faits remontent au 3 janvier 2018. Ce soir-là, les pompiers du comté de DeKalb, près d'Atlanta (Georgie), interviennent sur un petit immeuble en feu. La scène est filmée par la caméra embarquée de l'un des sauveteurs. Sur ses images, on découvre une famille bloquée sur un balcon au second étage, tandis que les flammes ravagent la bâtisse. Alors que les soldats du feu évacuent les occupants par une échelle, l'un d'eux lâche alors une petite fille qu'il tient dans ses bras, enveloppée dans une couverture. L'enfant est rattrapée au vol quelques mètres plus bas par le capitaine Scott Stroup qui l'emmène aussitôt à l'abri.

«Ce soir-là, nous rattrapions les enfants comme un ballon de football, racontera plus tard le capitaine Eric Jackson au micro de CBS News. Les adultes qui se trouvaient au balcon laissaient tomber leur bébés dans nos bras. C'était vraiment incroyable.»

Les 80 occupants de l'immeuble entièrement détruit ont été relogés provisoirement. Douze d'entre eux, dont huit enfants, ont souffert de blessures légères et d'intoxication, rapporte la chaîne locale de NBC. Les causes de l'incendie demeurent pour l'heure inconnues.

Depuis cette intervention, les pompiers de DeKalb sont célébrés en héros et invités à raconter cette incroyable nuit sur les plateaux télévisés américains, particulièrement friands de ce genre d'histoires. Sur Facebook, la vidéo postée par Local 1492 compte déjà près de 400 000 vues.

(TDG)