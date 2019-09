Et vous, que faisiez-vous le 11 septembre 2001?

Il y a des dates qu'il n'est pas possible d'oublier. Des journées qui resteront gravées dans notre mémoire à jamais. Le 11 septembre 2001 en fait irrémédiablement partie. Même si c'était il y a presque vingt ans, tout le monde ou presque est capable de reconstituer la chronologie exacte de sa journée.

Ce jour-là, le temps était magnifique au-dessus de Manhattan. Il était presque 9h du matin (heure de New York), lorsqu'un premier avion, puis un second vingt minutes plus tard, s'encastraient de plein fouet dans le World Trade Center. Les 40'000 personnes qui travaillaient dans les deux tours venaient de commencer leur journée. Ils ne savaient pas encore que c'était le premier acte de l'attaque terroriste la plus massive et la plus sanglante jamais subie par les Américains.

À la télévision, ce jour-là...

Images: France 2

Images: Youtube/TF1

Images: Youtube/RTS