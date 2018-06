Et le soleil tomba au milieu des gratte-ciel

On l'appelle le «Manhattanhenge» et il fait la joie des New-Yorkais et des touristes chaque année à cette période. Il s'agit d'un phénomène qui se produit trois semaines avant et trois semaines après le solstice d’été. Le soleil couchant s'aligne alors parfaitement avec les rues orientées est-ouest de la ville baignant les rues d'une atmosphère dorée puis rougoyante fascinante.

Cette année, le phénomène, qui s'est produit les 29 et 30 mai, n'a jamais été aussi populaire, rapporte le Washington Post, avec des milliers de personnes dans les rues pour immortaliser la boule de feu au milieu des buildings sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Il faut dire que le New York Times avait publié un article pour indiquer aux curieux les meilleurs spots et les meilleures heures de l'événement.

Ready to experience #Manhattanhenge today? @NYCParks shares the best places to see it! https://t.co/F8n24zutWQ pic.twitter.com/h455Jw6fys ???? — City of New York (@nycgov) 30 mai 2018

A noter que le «Manhattanhenge» est une contraction de Manhattan et Stonehenge, ce monument mégalithique en Angleterre où le soleil s'aligne également sur le cercle de pierres lors du solstice d'été.

Aussi les 12 et 13 juillet

Et à tous ceux qui ont raté le phénomène cette fin mai, le soleil offrira une session de «rattrapage» les 12 et 13 juillet aux alentours de 20h20 heure locale. A bon entendeur!

Hundreds of people blocked traffic in Midtown Manhattan on Wednesday to catch a glimpse of #Manhattanhenge as the sun set over NYC. https://t.co/aVU94rmmSj pic.twitter.com/aJlJTKMpkT — ABC News (@ABC) 31 mai 2018

