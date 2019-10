Englué dans la procédure d'impeachment Trump se déchaîne contre les démocrates

L’Amérique a fait un nouveau pas jeudi dans le monde parallèle de Donald Trump. Menacé par une procédure de destitution, le président des États-Unis a publiquement demandé à l’Ukraine et à la Chine d’enquêter sur Joe Biden, l’un de ses rivaux pour la Maison-Blanche en 2020. Cette requête est sa dernière tentative pour essayer de normaliser la «faveur» potentiellement illégale qu’il a demandée le 25 juillet dernier au président ukrainien dans le contexte de leur conversation téléphonique sur une aide militaire américaine à Kiev.

Le président a aussi martelé jeudi des arguments qu’il répète en boucle pour décrédibiliser le lanceur d’alerte anonyme qui a révélé l’affaire. «Le lanceur d’alerte n’a jamais vu la conversation, a-t-il affirmé. Il a obtenu l’information, j’imagine, de 2e ou 3e main. Il a écrit quelque chose qui est une fiction totale. Et quand les gens le voient, ils ne sont pas contents.»

«Coup d’État»

Donald Trump se démène depuis une semaine pour tenter de faire oublier aux Américains le résumé de sa conversation avec le président ukrainien que la Maison-Blanche a elle-même rendu public le 25 septembre. Dans ce document, le président des États-Unis demande à Volodymyr Zelensky de rechercher des informations compromettantes sur le fils de l’ancien vice-président Joe Biden. Donald Trump lui demande aussi de collaborer avec Rudy Giuliani, son avocat personnel, et avec Bill Barr, le ministre de la Justice.

Face à l’orage politique qui gronde sur sa présidence, Donald Trump s’essaie à tout. Il jure, insulte et menace les parlementaires démocrates qui mènent l’enquête le visant. Il ne cesse de répéter que son appel au président ukrainien était «parfait». Il se dit victime d’un «coup d’État» et a mis en garde contre une «guerre civile» s’il était destitué. Mais il n’a jusqu’ici pas réussi à stopper le flot des révélations dans l’affaire ukrainienne, ni à freiner une majorité démocrate déterminée à ne pas «perdre son temps» dans la procédure de destitution.

L’enquête parlementaire commence à faire des dégâts dans la galaxie Trump. Selon le «Washington Post», le vice-président Mike Pence se distancie de Donald Trump dans le dossier ukrainien. Rudy Giuliani tente de se dédouaner aux dépens du Département d’État. Mike Pompeo, le secrétaire d’État, a dû reconnaître mercredi qu’il avait participé l’appel au président ukrainien. Et Rush Limbaugh, un animateur-vedette de talk-show ultraconservateur, a accusé la chaîne pro-Trump Fox News de ne pas faire assez pour défendre le président. «C’est ce qui se passe lorsqu’un scandale commence à consommer une présidence», prévient Peter Wehner, un homme qui a travaillé pour les républicains Ronald Reagan, George H. W. Bush et George W. Bush et qui est aujour­d’hui expert au Centre pour la politique éthique et publique à Washington.

Le Parti républicain fait bloc

Le soutien des Américains à une procédure de destitution croît rapidement dans les sondages et est désormais majoritaire. Le président peut néanmoins s’appuyer sur un Parti républicain qui fait toujours bloc derrière lui. Peter Wehner, un républicain, souligne le «syndrome de l’accommodement» qui frappe actuellement son parti. «Les parlementaires républicains préfèrent privilégier leur carrière politique plutôt que leur intégrité», regrette-t-il.

Peter Wehner s’inquiète de l’impact à long terme de la décision de son propre parti de se ranger derrière Donald Trump. «Le président s’est affranchi de tout sentiment de honte et il a entraîné tout le parti dans son sillage. En choisissant d’écouter les 35% des électeurs qui soutiendront coûte que coûte Donald Trump, le Parti républicain a opté pour une stratégie tribale qui provoque des ravages incalculables et un rejet de la part des jeunes, des femmes et des électeurs blancs munis d’une formation universitaire. Quelque chose de destructeur est en train de se produire pour le président et pour le Parti républicain. Et ce n’est que le début.»