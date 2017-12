En Argentine, des enfants de tortionnaires entrent en lutte

À 26 ans, Analía Kalinec reçoit un appel qui va changer sa vie: sa mère l’informe que son père vient d’être placé en prison préventive pour des crimes commis alors qu’il était officier de police pendant la dictature militaire argentine, qui aurait fait environ 30 000 morts entre 1976 et 1983. À la lecture du dossier d’accusation, la jeune psychologue découvre avec horreur la face cachée de celui qu’elle avait jusqu’alors considéré comme un «bon père de famille». Surnommé le «docteur K», Eduardo Kalinec sera condamné, en 2010, à la prison à vie pour cinq chefs d’accusation de meurtres et 147 chefs d’accusation d’enlèvements suivis de tortures.

Pour avoir témoigné contre son père lors du procès, Analía, elle, sera mise au ban par sa famille, qui continue de le considérer comme un défenseur de la patrie. Sa situation n’a rien d’exceptionnel: la loi du silence reste la règle au sein des familles de militaires, quand les crimes ne sont pas justifiés au nom du danger représenté par les guérillas marxistes, pourtant largement démantelées en 1976. Pendant plusieurs années, Analía effectue un chemin de reconstruction solitaire, soutenue par son mari et par un travail thérapeutique. Jusqu’à ce qu’elle cofonde, il y a quelques mois, le collectif «Histoires Désobéissantes» avec Liliana Furió, fille de l’officier d’intelligence de l’armée Paulino Furió. L’objectif: créer un espace de parole pour les enfants des anciens tortionnaires de la dictature, mais aussi mener ensemble un combat politique contre l’impunité et l’oubli.

Briser la loi du silence

L’élément déclencheur: l’utilisation par la Cour suprême, le 2 mai 2017, d’une loi appelée 2x1, qui compte double les années passées en prison préventive pour réduire la peine d’un ancien tortionnaire. En protestation, plus de 500 000 personnes descendent dans la rue à travers le pays, forçant le Congrès à passer le 10 mai une loi annulant la décision de la Cour suprême. L’une des manifestantes est Mariana D., fille du tristement célèbre Miguel Etchecolatz, ancien chef de la police pendant la dictature. L’entretien qu’elle accorde dans la foulée à la revue universitaire Anfibia fait grand bruit et en incite d’autres à sortir de leur isolement.

Parmi eux, Erika Lederer, fille de l’un des chefs de la maternité clandestine de Campo de Mayo où, pendant la dictature, les bébés des opposantes détenues illégalement étaient volés, avant que ces dernières ne soient jetées vivantes dans le Río de la Plata. Décrit dans le rapport de la commission nationale sur la disparition des personnes Nunca Mas comme «le fou qui voulait améliorer la race», son père est tout aussi violent à l’intérieur de son foyer: «Je me souviens de ma peur de parler, des coups, de la honte, des textes et des films interdits», confie-t-elle, encore bouleversée. En mai dernier, après la manifestation contre la loi 2x1, l’avocate de 41 ans écrit sur Facebook: «Les enfants des génocidaires qui n’approuveront jamais leurs crimes, ceux qui leur crient au visage les mots «meurtre et mémoire», «vérité et justice», (…) nous pourrions nous rejoindre pour construire une mémoire collective.» Elle est alors contactée par Analía Kalinec et Liliana Furió, qui ont déjà commencé à se réunir.

Douloureux souvenirs

Elles seront six à défiler lors de la grande manifestation féministe de «Ni una menos» le 3 juin 2017 sous la banderole «Fils et filles de génocidaires pour la mémoire, la vérité et la justice». «J’attendais un tel jour depuis quarante ans», avoue Bibiana Reibaldi, 20 ans au début de la dictature, qui rejoint le mouvement ce jour-là. Pour elle, Histoires Désobéissantes représente un espace de liberté d’expression, pour «transformer, petit à petit, toute cette histoire de merde». Une parole qui se doit d’être maniée avec précaution, tant elle est susceptible de faire remonter à la surface des souvenirs douloureux: «Certains d’entre nous ont reçu chez eux des affaires volées aux victimes, d’autres ont entendu des enregistrements audio des personnes en train d’être torturées (…)», raconte Erika Lederer qui, comme d’autres femmes du groupe, est tombée malade sous l’effet du stress et a dû arrêter de travailler. À la suite de divergences avec le collectif, elle poursuit aujourd’hui son combat avec quelques membres dissidents.

Modifier le Code pénal

Au début de novembre, Histoires Désobéissantes déposait une demande de révision de deux articles du Code pénal argentin. Une modification qui permettrait aux proches de tortionnaires de témoigner contre leur famille en cas de crime contre l’humanité, ce qui n’est pas possible actuellement. Un projet porté notamment par le fils de Julio Alejandro Verna, ancien docteur de l’armée toujours en liberté. Pablo Verna est en effet le seul à pouvoir attester de la participation de son père aux «vols de la mort» au cours desquels il administrait des sédatifs aux prisonniers avant que ces derniers ne soient jetés dans l’Atlantique.

Le 7 décembre, Liliana Furió est de son côté partie au Chili rencontrer Pépé Rovato, fils d’un tortionnaire chilien et premier membre étranger du groupe. Histoires Désobéissantes, qui compte aujourd’hui une trentaine de membres, ne compte pas en rester là et espère tisser des liens au-delà des frontières de l’Amérique latine.

Les filles et fils d’assassins, d’autres victimes?

Depuis vingt ans, le psychiatre Héctor Bravo et la psychologue María José Ferré ont rencontré des centaines de proches des personnes qui ont participé à la répression pendant la dictature argentine: «Travailler avec les enfants des tortionnaires peut sembler une justification des crimes de leurs parents, mais ce n’est pas le cas. Cela permet au contraire de comprendre ce qui s’est passé dans la tête des militaires et au sein de leurs foyers», explique le psychiatre. Une enquête d’autant plus nécessaire selon lui que la littérature sur ce sujet est à ce jour quasi inexistante et que le couple est régulièrement invité à parler de ses travaux à l’étranger: «Depuis vingt ans, nous avons recherché des démarches similaires à la nôtre, notamment auprès des descendants des combattants américains au Vietnam ou français en Algérie. S’il existe des publications sur le stress post-traumatique chez les soldats, nous n’avons rien trouvé sur les générations suivantes.» La conviction des deux thérapeutes, qui se réclament de l’approche transgénérationelle: ce qui n’est pas exprimé par les parents peut être transmis inconsciemment à la deuxième, voire à la troisième génération. «Dans les années 70, plusieurs membres des forces armées et de sécurité ont nié leur rôle et leurs familles ont accompagné cette négation. (…) Grandir dans ce climat de secret et de projection paranoïaque ne peut qu’amener au développement de symptômes comme ceux qui apparaissent, des années après, dans la population qui nous occupe: des cauchemars, des identifications à l’agresseur, une agressivité diffuse», détaille Héctor Bravo. En 2013, le couple lance un blog intitulé «Autres victimes», sur lequel les descendants de tortionnaires sont invités à partager leur histoire. Deux mots que refusent les membres d’Histoires Désobéissantes, qui craignent d’être associés à une démarche de réconciliation et d’oubli, dans un contexte où le président de centre droit, Mauricio Macri, conteste le nombre de victimes de la dictature et où des membres de son gouvernement se sont exprimés en faveur de la prison à domicile pour certains anciens militaires. Le 26 décembre 2017, Miguel Etchecolatz se voyait ainsi accorder le droit par la justice argentine de purger la fin de sa peine à son domicile, en raison de son âge avancé, 88 ans, et de problèmes de santé. P.B.

(TDG)