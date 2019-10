Elle implore d'épargner le tueur de sa fille

Une Américaine a demandé mardi au président Donald Trump d'épargner le tueur de sa fille et de sa petite-fille, qui doit être le premier condamné à mort exécuté au niveau fédéral depuis seize ans.

Le gouvernement américain a annoncé en juillet qu'il allait reprendre les exécutions au niveau fédéral, dont la dernière remonte à 2003, et que Daniel Lee recevrait une injection létale le 9 décembre dans un pénitencier fédéral de Terre Haute dans l'Indiana.

Ce partisan de la suprématie blanche a été condamné en 1999 à la peine capitale pour le meurtre d'un couple et d'une fillette de huit ans. Earlene Peterson, qui a perdu sa fille et sa petite-fille dans ce drame, a imploré le président Trump de lui accorder sa «clémence» dans une vidéo mise en ligne sur internet.

“The government is not doing this for me.” In a powerful video released today, Earlene Peterson, whose daughter and granddaughter were killed, asks President Trump to stop Danny Lee’s execution 12/9.



Violence never solves violence. https://t.co/Vu5kVU4Axq