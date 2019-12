Donald Trump, un président bientôt face à ses jurés

Sur le coup de midi mercredi, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a terminé son plaidoyer en faveur de la destitution de Donald Trump sous les applaudissements des élus de sa majorité. Flanquée d’un poster avec un drapeau américain et une citation du serment d’allégeance que les Américains prêtent à leur pays, Nancy Pelosi a affirmé que le président des États-Unis n’avait pas laissé d’autre «choix» aux parlementaires que celui de voter en faveur de sa destitution.

Doug Collins, l’élu conservateur orchestrant mercredi les efforts républicains pour dénoncer l’impeachment de Donald Trump, a répondu à Nancy Pelosi dans une allocution toute aussi passionnée. Il a accusé les démocrates d’avoir «intimidé» les témoins et de n’avoir «pas réussi» à prouver quoi que ce soit contre Donald Trump.

Divisions irréconciliables

Cet échange reflète les divisions irréconciliables entre démocrates et républicains à l’heure de se prononcer sur l’impeachment de Donald Trump. L’issue du scrutin ne faisait guère de doute mercredi. 222 élus démocrates et un parlementaire indépendant avaient déjà publiquement annoncé leur soutien à l’impeachment de Donald Trump et à son renvoi devant le Sénat pour un procès en janvier. Malgré le rejet en bloc des républicains, la majorité démocrate avait les 216 voix nécessaires pour faire de Donald Trump le troisième président de l’histoire des États-Unis à être mis en accusation. Celui-ci risque une destitution s’il est reconnu coupable par une majorité de deux tiers des 100 sénateurs qui se transformeront en jurés le mois prochain.

L’issue du procès du président semble néanmoins prédéterminée dans un Sénat dominé par les républicains. Le président sera vraisemblablement acquitté au terme d’une procédure qui a passionné les Américains. Douze millions de téléspectateurs ont suivi en moyenne le défilé de témoins mettant en cause le président des États-Unis lors des audiences publiques au Congrès ces derniers mois. Les chaînes d’information en continu, qui ont analysé sous tous ses angles la «faveur» que Donald Trump avait demandée au président ukrainien le 25 juillet dernier, pour que celui-ci enquête sur l’ancien vice-président Joe Biden, ont vu leur audience doubler pendant la procédure de destitution.

Cet intérêt pour l’impeachment de Donald Trump et pour le bras de fer entre démocrates et républicains n’a toutefois pas provoqué de bouleversement dans l’opinion américaine. Sondage après sondage, une courte majorité d’Américains soutient la destitution du président. Les récentes enquêtes d’opinion révèlent néanmoins que l’union sacrée républicaine derrière le président, en dépit des faits rapportés par les témoins de l’enquête, porte ses fruits. La cote de Donald Trump est en légère hausse ces dernières semaines et le soutien pour la destitution a quelque peu baissé.

Les démocrates donnent par moments l’impression de se retrouver dans une position que redoutait Nancy Pelosi lorsqu’elle mettait en garde contre une procédure de destitution qui ne serait portée que par les seuls démocrates. Elle a une nouvelle fois évoqué sa réticence mercredi: «Il est tragique que les actions délictueuses du président rendent cet impeachment nécessaire, a-t-elle déclaré dans l’hémicycle de la Chambre des représentants. Si nous n’agissons pas aujourd’hui, nous manquerions à notre devoir.»

Calcul politique

Les démocrates font aussi un calcul politique en s’appuyant sur la majorité d’Américains qui désapprouve la présidence de Donald Trump. Mardi, Steny Hoyer, l’un des chefs de file démocrates à la Chambre des représentants, a prédit que son parti accroîtrait sa majorité lors des élections parlementaires de novembre 2020. «La plus grande protection que nos membres auront est qu’ils ont voté pour leurs convictions et pour la Constitution, pas pour leur parti», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

L’opposition à Donald Trump espère aussi mettre les républicains dans une position délicate au Sénat. Les conservateurs n’y contrôlent que 53 des 100 sièges et leur courte majorité est menacée lors des prochaines élections parlementaires de novembre 2020. Dans ce contexte, le procès de Donald Trump pourrait offrir de nouveaux arguments aux démocrates. En Caroline du Sud, un État conservateur que le président avait remporté de 14 points en 2016, le Sénateur Lindsey Graham, l’un des plus virulents défenseurs de Donald Trump au Congrès, ne devance plus son adversaire démocrate que de 2 points dans les sondages.