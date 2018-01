«Donald Trump s’est moqué de nous!»

La peinture aux couleurs vives sur les neuf bancs du petit parc enneigé, surplombant la voie de chemin de fer, résiste difficilement aux intempéries qui s’abattent régulièrement sur Tamaqua. Mais alors que la nuit tombe et s’apprête à tourner la page d’une grise journée, ces bancs de couleur semblent revendiquer l’espoir de lendemains meilleurs dans la ville ouvrière, encastrée dans une vallée du nord de la Pennsylvanie.

Sur le dossier de chacun des bancs, des noms ont été inscrits en lettres noires: Alexandria Sienkiewicz, Jordan Bachert, Carissa Lynn Sandefer, Kevin Machay, Brian Kieffer, Chris Banditelli, Jessica Bitsko… Tous sont des enfants de la région, morts d’une overdose. Les opiacés font plus de victimes que les armes à feu aux États-Unis. Et ils font des ravages dans l’Amérique blanche et ouvrière qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche en novembre 2016.

Après avoir promis de combattre les opiacés pendant sa campagne électorale, le président des États-Unis a proclamé qu’ils étaient une urgence nationale à la fin d’octobre 2017. Il a aussi promis de «libérer» les Américains du «fléau de la dépendance». Le 10 janvier, il a signé une loi donnant plus de moyens aux gardes-frontière pour détecter les opiacés, dont le fentanyl, une drogue puissante qui sème la mort aux États-Unis. Donald Trump ne cesse de lier l’augmentation des overdoses à l’immigration illégale en provenance d’Amérique centrale. Ce jour-là, il a une nouvelle fois fait allusion à la construction du mur qu’il réclame à la frontière avec le Mexique.

Assis dans le salon de leur modeste maison à 300 mètres du parc aux bancs de couleur, John et Tammy Sienkiewicz hochent la tête quand ils parlent des promesses de Donald Trump pour combattre les drogues. L’urne contenant les cendres de leur fille Alexandria est face à eux, sur une étagère au-dessus de la télévision. Elle est entourée de photos de la jolie jeune fille aux cheveux marron, de bougies et de bibelots.

Alexandria est décédée d’une surdose de fentanyl le 2 avril 2016. Ses parents ont voté pour Donald Trump sept mois plus tard en se raccrochant à la détermination affichée par le républicain pour combattre le trafic de drogue. «Trump était l’homme qui allait se battre pour nous», affirme John Sienkiewicz. «Nous pensions que nous allions enfin avoir un président pour les travailleurs, qui comprenait ce que nous endurions au niveau de l’emploi, du pouvoir d’achat mais aussi en matière d’éducation et de l’épidémie de drogue.»

«J’ai honte de lui»

John Sienkiewicz regarde fréquemment l’urne de sa fille quand il parle, sa manière de contenir la colère qui l’habite. «Notre président ne fait pas son travail, poursuit-il. J’ai honte de lui. Il s’est moqué de nous, de tous les électeurs de cette région. Aujourd’hui, je ne voterais pas pour lui.»

L’histoire que racontent John et Tammy n’a rien à voir avec les propos aux relents racistes de Donald Trump quand il parle des ravages causés par les opiacés aux États-Unis. Le couple ne croit pas en l’utilité d’un mur à la frontière avec le Mexique. Les trois personnes accusées d’avoir donné le fentanyl à Alexandria sont blanches et originaires de cette région exsangue et gangrenée par les opiacés. «Il y a un autre dealer qui vit à 30 mètres d’ici», martèle John Sienkiewicz, qui a lui-même créé avec son épouse une fondation pour aider les jeunes de la région de Tamaqua souffrant de dépendance à la drogue. «Les politiciens se congratulent pour leur soi-disant combat contre la drogue, mais ils ne font rien. Si nous ne nous engageons pas, personne ne le fera à notre place.»

En novembre 2016, le républicain Donald Trump a remporté 70% des voix face à la démocrate Hillary Clinton dans le comté de Schuylkill, où se trouve Tamaqua. Un an plus tard, ce même comté a élu Michael O’Pake, un démocrate, au poste de procureur. Et John Sienkiewicz est convaincu que les promesses non tenues de Donald Trump ont joué un rôle. «Les pro-Trump se cachent», assure-t-il en faisant abstraction des panneaux à la gloire du président que l’on peut apercevoir le long de la route menant à Tamaqua.

Résistance anti-Trump

Dans le comté voisin de Luzerne, une région qui a voté pour Donald Trump en 2016 après avoir soutenu Barack Obama quatre ans plus tôt, Laura Teal est consciente de faire encore partie de la minorité des anti-Trump. Dans le jardin de sa maison coloniale de Plymouth, une ancienne ville minière, elle a planté un panneau «Trump for prison» (La prison pour Trump). «À l’origine, je voulais mettre un message qui n’est pas approprié pour un jardin», dit-elle en riant dans son salon rempli de bibelots soigneusement arrangés. «La ville était démocrate et a basculé dans le camp républicain ces dernières années, poursuit-elle. Cela a commencé avec Barack Obama. J’étais impressionnée de voir à quel point mes concitoyens ne l’aimaient pas parce qu’il était Noir.»

Laura a entamé la résistance dans son jardin avec l’espoir que cette mobilisation au niveau local pourra contribuer à faire basculer le Congrès dans le camp démocrate lors des législatives du mois de novembre. «Nous avons d’immenses problèmes ici avec les armes, le chômage et la drogue, assure-t-elle. Les gens avaient besoin de croire en quelque chose, et Donald Trump leur a promis une vie meilleure et des emplois. Mais je sais qu’il ne fait absolument rien pour les gens qui ont voté pour lui. Rien.»

La profonde fracture entre l’Amérique anti-Trump et l’Amérique pro-Trump se ressent à tous les niveaux de la société. Laura Teal fait partie des deux tiers d’Américains opposés au président alors que son frère est dans le camp des électeurs qui affichent un soutien infaillible à Donald Trump. «Même s’ils ne pensent pas comme vous, ces gens sont gentils, conclut-elle. Et c’est vraiment dur quand vous commencez à exclure des personnes de votre vie à cause de leurs opinions politiques.» (TDG)