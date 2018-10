Donald Trump rattrapé par ses pratiques fiscales

Jean-Cosme Delaloye Correspondant à New York

Jean-Cosme Delaloye Correspondant à New York ABO+

Contrairement à ce qu’il affirme depuis des années, Donald Trump n’est pas un self-made milliardaire. Une enquête au long cours publiée mardi par le «New York Times» a méthodiquement déconstruit ce mythe et a accusé le président des États-Unis de pratiques fiscales «douteuses», voire «frauduleuses». Le quotidien new-yorkais s’est appuyé sur des dizaines de milliers de pages de documents confidentiels et sur des témoignages recueillis sous le couvert de l’anonymat pour démontrer que Donald Trump a bénéficié avec ses quatre frères et sœurs des revenus de l’empire immobilier construit par son père Fred Trump.

La somme perçue par le président ne se limiterait pas à 1 million de dollars, le «petit» prêt qu’il affirmait avoir reçu de son père pour lancer ses propres affaires, mais atteindrait 413 millions de dollars. «La plupart de cet argent est parvenu à Monsieur Trump car celui-ci a aidé ses parents à contourner le fisc», affirme le «New York Times». Le quotidien décrit dans le détail comment le président avait créé des sociétés écran avec ses frères et sœurs pour «camoufler» des millions de dollars reçus de la part de ses parents. Le «New York Times» a aussi révélé que Donald Trump gagnait déjà 200 000 dollars par an lorsqu’il avait 3 ans et qu’il était millionnaire à 8 ans.

Refus de publier

Pendant la campagne électorale de 2016, Donald Trump avait refusé de publier ses fiches d’impôts, ne respectant pas une tradition à laquelle se plient les candidats à la Maison-Blanche. Au lieu de cela, le milliardaire n’avait cessé d’affirmer à ses supporters que bâtir sa fortune n’avait pas été une chose «facile» pour lui.

Les révélations du «New York Times» ne portent pas sur ses propres déclarations fiscales, mais sur celles de son père et du groupe immobilier de celui-ci. Charles Harder, un avocat de Donald Trump, a assuré que les allégations de fraude et d’évasion fiscale étaient «100% fausses». L’avocat a aussi affirmé au quotidien new-yorkais que le président avait délégué les décisions fiscales à des comptables et à ses proches.

Pour sa part, l’intéressé a critiqué le «New York Times» sur Twitter mercredi, estimant que les allégations du journal étaient «très vieilles» et «ennuyeuses».

Le fisc new-yorkais a indiqué mardi son intention de se pencher sur les révélations du journal. À Washington, certains élus démocrates ont aussitôt demandé que Donald Trump publie ses déclarations fiscales. La plupart des parlementaires n’ont toutefois pas réagi. Cette absence de réaction laisse supposer que ces révélations n’auront probablement dans l’immédiat qu’un impact limité sur Donald Trump, comme les autres scandales avant elles.

Impossible à digérer

«Tellement de choses sont déjà sorties sur Donald Trump que les gens n’ont plus la capacité de digérer de nouvelles révélations comme celles-ci», explique Chris Galdieri, un professeur de sciences politiques au Saint Anselm College dans le New Hampshire. «Le «New York Times» a confirmé et prouvé mardi ce que beaucoup de gens suspectaient déjà sur Donald Trump. Pour ébranler le président aujourd’hui, il faudrait des révélations du même niveau que l’enregistrement d’Access Hollywood (ndlr: sur lequel Donald Trump se vantait de pouvoir attraper les femmes par leurs parties génitales). Et même ça n’avait pas empêché Donald Trump d’être élu à la Maison-Blanche en 2016.»

Le «New York Times» a confirmé et prouvé mardi ce que beaucoup de gens suspectaient déjà sur Donald Trump

Lors d’un meeting électoral mardi soir, Trump s’est moqué de Christine Blasey Ford, la femme qui accuse d’agression sexuelle le candidat du président à la Cour suprême. Cette attitude a provoqué plus de réactions aux États-Unis que les révélations du «New York Times».

«L’enquête pourrait en revanche avoir des répercussions à long terme», précise Chris Galdieri. «Si les démocrates remportent la majorité à la Chambre des Représentants lors des élections législatives du mois prochain, ils pourraient utiliser les révélations du «New York Times» pour exiger la publication des déclarations fiscales de Donald Trump, ce que la majorité républicaine actuelle refuse de faire.»

(TDG)