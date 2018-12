Donald Trump plonge Washington dans la crise à la veille de Noël

Donald Trump avait prévu deux semaines de vacances de Noël dans son club de golfe de Floride. Le “shutdown” partiel du gouvernement américain vendredi à minuit a forcé le président des Etats-Unis à revoir ses projets et à rester à Washington. “Je ne partirai pas en Floride à cause du shutdown. Je reste à la Maison Blanche!”, a-t-il écrit samedi sur Twitter.

La crise politique que Donald Trump a déclenchée en tentant de débloquer des fonds pour lancer la construction de son mur à la frontière avec le Mexique, est partie pour durer. Le président n’est pas revenu sur son refus de signer un projet de loi voté à l’unanimité par le Sénat mercredi dernier pour financer le gouvernement fédéral jusqu’en février, mais pas le mur.

Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a jeté l’éponge ce weekend et suspendu les débats jusqu’au 27 décembre. Pendant ce temps, quelque 750’000 fonctionnaires sont forcés de travailler sans salaire ou ont été placés au chômage technique. Il s’agit du troisième shutdown du gouvernement américain cette année. Le premier, en janvier dernier, avait duré près de 48 heures. Le second, en février, s’était conclu après 9 heures.

Cette nouvelle crise apparaît beaucoup plus complexe. Donald Trump réclame 5 milliards de dollars pour construire le mur à la frontière avec le Mexique. L’opposition démocrate propose une enveloppe de 1,3 milliards de dollars pour améliorer la sécurité à la frontière à condition que cette somme ne soit pas utilisée pour un mur qualifié de “médiéval” par le Sénateur Dick Durbin dimanche sur NBC.

Donald Trump est acculé par ses déclarations du 11 décembre sur sa détermination de provoquer un shutdown pour remplir sa promesse électorale la plus symbolique. Ses hésitations la semaine dernière ont compliqué la donne. Le 18 décembre, Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, avait affirmé que l’administration Trump voulait éviter un shutdown. La révolte de l’ultra-droite face à l’abandon potentiel d’un budget pour le mur, a incité Donald Trump à faire un nouveau volte-face en fin de semaine dernière. Bob Corker, le Sénateur républicain du Tennessee, a fustigé Donald Trump pour avoir “inventé le combat” sur le mur et avoir offert un “spectacle” ’”infantile”. Chris Christie, un allié de Donald Trump, a pour sa part comparé sur la chaîne ABC le président des Etats-Unis à un “proche de 72 ans” qu’il est difficile de faire changer d’avis lors des réunions de famille: “Quand les gens vieillissent ils deviennent de plus en plus convaincus par le fait que ce qu’ils font est juste et cela devient difficile de les convaincre du contraire”, a-t-il assuré.

Les démocrates n’ont guère de raisons de chercher un compromis rapidement avec la Maison Blanche. Ils récupèrent la majorité à la Chambre des Représentants le 3 janvier et pourront faire voter un nouveau projet de loi finançant le gouvernement américain mais n’incluant pas de budget pour le mur. Ils mettraient alors la majorité républicaine au Sénat au défi de s’opposer à leur texte et de prolonger la paralysie d’une partie de l’administrations fédérale.

Cette crise intervient alors que des fissures se créent au sein de la coalition conservatrice pro-Trump à Washington à cause du départ de James Mattis. Le Secrétaire à la Défense a démissionné la semaine dernière en raison de ses divergences avec Donald Trump. Il a été imité 48 heures plus tard par Brett McGurk, le diplomate qui orchestrait la stratégie de la Maison Blanche en Syrie. Selon le New York Times, le diplomate a affirmé ses collègues qu’il ne pouvait pas mettre en pratique le retrait des troupes américaines de Syrie, décidé de manière abrupte par le président américain mercredi.

Visiblement agacé par les critiques de James Mattis et celles des élus républicains, Donald Trump a poussé son Secrétaire à la Défense vers la sortie 2 mois avant sa date de départ prévue. Il a annoncé dimanche la nomination au 1er janvier de Patrick Shanahan au poste de Secrétaire à la Défense par intérim. Contrairement au général Mattis, Patrick Shanahan n’a pas fait carrière dans l’armée.

Le président des Etats-Unis doit aussi encaisser des mauvaises nouvelles en provenance de Wall Street. Après n’avoir cessé de vanter l’impact de sa politique sur des marchés financiers en plein boom en 2017, Donald Trump les a vus plonger ces dernières semaines. Ils ont connu leur pire mois de décembre depuis la Grande Dépression en 1931. (TDG)