Donald Trump fait battre son «cœur de patriote»

«Nous avons besoin d’un président qui ne soit pas la risée du monde entier», avait affirmé Donald Trump à propos de Barack Obama en août 2014 sur Twitter. Dans son discours à l’assemblée générale des Nations Unies mardi à New York, le président des États-Unis a provoqué les éclats de rire des dirigeants mondiaux lorsqu’il s’est vanté de ce que son administration avait enregistré plus de succès que «presque toute autre administration dans l’histoire de notre pays».

Donald Trump ne s’est pas laissé démonter. «Je ne m’attendais pas à une telle réaction, mais c’est OK», a-t-il réagi en souriant. Ce moment de communion entre le président des États-Unis et le reste du monde s’est évaporé dès que Donald Trump a fait battre son «cœur de patriote» dans une allocution résolument souverainiste au siège de l’ONU.

«Une honte terrible»

Il s’est attaqué méthodiquement aux instruments de la diplomatie multilatérale pour lesquels la Suisse s’est engagée (lire l’encadré). Le Conseil des droits de l’homme? «Une honte terrible pour l’ONU», selon Donald Trump. La Cour pénale internationale? Un tribunal «sans légitimité ni autorité.» Et le Pacte mondial pour les migrations? «Une organisation qui ne rend pas de comptes à nos citoyens.»

Donald Trump a aussi appelé les migrants à rester chez eux pour «rendre la splendeur à leurs pays», une déclinaison de son slogan de campagne qui a laissé l’assemblée de marbre. Il a donné l’image d’un président déterminé à aller à contre-courant de la communauté internationale. Il a notamment loué le «courage» de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qu’il avait baptisé «Petit homme fusée» il y a un an à cette même tribune onusienne.

L’Iran a fait l’objet des propos les plus acerbes du président américain, malgré un tweet matinal dans lequel il avait assuré qu’Hassan Rohani, le président iranien, était sûrement «un homme absolument charmant». «Les dirigeants iraniens ont semé le chaos, la mort et la destruction», a-t-il martelé avant de justifier sa décision de retirer les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Au lendemain de la décision de l’Union européenne de contourner les sanctions américaines imposées contre Téhéran, Donald Trump a demandé à la communauté internationale d’«isoler le régime iranien».

Cet appel n’a pas convaincu Emmanuel Macron. Le président de la République a rebondi mardi sur les plaintes exprimées par Donald Trump dans son discours sur la hausse du prix du pétrole. «Il serait bon pour le cours du pétrole que l’Iran puisse le vendre, a rétorqué Emmanuel Macron. C’est bon pour la paix et c’est bon pour le cours mondial du prix du pétrole.»

Versus Macron

Le président de la République n’a d’ailleurs pas cherché à cacher ses divergences avec la politique souverainiste de Donald Trump. «Cette voie, je l’affirme ici, celle de l’unilatéralisme, nous conduit au repli et au conflit, à la confrontation généralisée de tous contre tous, au détriment de chacun même de celui, à terme, qui se croit le plus fort», a-t-il martelé dans son énergique plaidoyer en faveur d’un monde multilatéral. «Je ne laisserai pas la souveraineté des peuples en mains des nationalistes qui l’utilisent pour attaquer l’universalité de nos valeurs.» Emmanuel Macron a aussi appelé les pays à ne plus conclure d’accords commerciaux «avec les puissances qui ne respectent pas l’accord de Paris» sur le climat. Une allusion claire à la décision de Donald Trump de sortir de l’accord.

… et puis s’en va

Au moment où Emmanuel Macron parlait à la tribune onusienne, le président américain avait toutefois déjà quitté la salle. Dans le chœur de ses détracteurs, il y a des voix que Donald Trump a tout de même dû entendre mardi. Arrivé en retard au siège de l’ONU, il a perdu sa place au détriment du président équatorien Lenín Moreno, qui n’a pas été avare de critiques envers lui. Le chef d’État d’Amérique du Sud s’est notamment demandé comment les États-Unis pouvaient «empêcher les autres de jouir des droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur» garantis par la Déclaration d’indépendance américaine.

Le message très différent d’Alain Berset

Avant son propre discours, Alain Berset a écouté Donald Trump. KEYSTONE / KLAUNZER

Quand il a entendu Donald Trump se féliciter, en entame de son discours à l’ONU, des «progrès extraordinaires» réalisés pour «le futur de toute l’humanité», le président de la Confédération Alain Berset n’a pas ri comme plusieurs de ses homologues présents dans la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies. Mais il a souri. «Oui j’ai souri quand il a dit ça», nous a déclaré le conseiller fédéral. «Lui [Donald Trump] aussi d’ailleurs. Il s’est peut-être rendu compte que c’était un peu fort. Ça montrait qu’il y avait pas mal d’humour dans la salle parce que c’était un message qui était très fort et peut-être un peu unilatéral.»

Alain Berset est venu à New York avec un message très différent de celui de Donald Trump, l’apôtre de l’America First (L’Amérique d’abord). «Un monde à somme nulle ne connaît pas de gagnants», a affirmé le président de la Confédération lors d’une conférence de presse précédant son allocution à l’ONU. «En tant que pays interconnecté et ouvert sur le monde, nous avons conscience de la valeur d’un ordre juridique international fonctionnel, basé sur l’échange et le dialogue à plusieurs voix», a-t-il notamment déclaré.

Malgré ses divergences évidentes avec Donald Trump, Alain Berset a applaudi comme ses pairs l’allocution du président des États-Unis. «J’ai applaudi par respect pour l’ensemble des pays qui s’expriment ici, poursuit le conseiller fédéral. Comme j’applaudirai à toutes les interventions. Intervenir devant l’Assemblée, c’est ouvrir le dialogue. La pire des choses serait que les pays ne participent pas. Le président Trump est venu avec sa vision du monde, que je ne partage pas, qui ne correspond pas à la politique suisse dans le domaine, mais c’est une vision du monde qui mérite d’être discutée. Il y a toute une série d’éléments qu’il a soulevés qui doivent être discutés, comme le grave problème de la traite d’êtres humains.» J.-C.D. (TDG)