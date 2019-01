Donald Trump encaisse deux nouveaux coups durs

«FBI! Ouvrez la porte!» Il faisait encore nuit à Fort Lauderdale, une ville de la riche banlieue de Miami, vendredi matin lorsque des agents du FBI lourdement armés, ont fait irruption au domicile de Roger Stone, un ami de longue date et un ancien conseiller de Donald Trump.

Remis en liberté sous caution

La scène filmée par des caméras de CNN, a marqué un nouveau tournant dans l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 et sur la collusion potentielle entre l’entourage de Donald Trump et Moscou pour battre la démocrate Hillary Clinton.

Roger Stone a émergé du tribunal fédéral de Fort Lauderdale en fin de matinée en faisant avec les doigts le «v» de victoire près avoir été remis en liberté sous caution. Il a donné une conférence de presse surréaliste rythmée par les encouragements de ses supporters et les «Enfermez-le» scandés par des manifestants. Roger Stone assuré qu’il plaiderait non coupable aux sept chefs d’accusations pour lesquels il a été inculpé par Robert Mueller, dont ceux d’obstruction à l’enquête, faux témoignage et subornation de témoin. “Je les vaincrai au tribunal”, a-t-il assuré. «Je ne ferai en aucun cas un faux témoignage contre le président ni n’inventerai des mensonges pour alléger la pression contre moi».

Trump associate Roger Stone speaks after posting bail, says he is falsely accused and will not testify against the President. Follow live updates: https://t.co/GaAizealjO pic.twitter.com/i0o76Epp8h — CNN Breaking News (@cnnbrk) 25 janvier 2019

L’acte d’accusation décrit dans le détail le rôle d’intermédiaire que le procureur spécial accuse Roger Stone d’avoir joué entre WikiLeaks, le site de Julian Assange qui a publié des milliers d’emails volés sur les serveurs du parti démocrate, et la campagne de Donald Trump en 2016. «Après la publication par l’Organisation 1 (ndlr: WikiLeaks) des emails volés du parti démocrate, un haut responsable de la campagne de Trump a reçu l’ordre de contacter Stone à propos de nouvelles publications et d’autres informations compromettantes que l’Organisation 1 possédait sur la campagne de Clinton», indique notamment l’acte d’accusation.

Episode digne du «Parrain»

Dans un épisode digne du «Parrain», un célèbre film hollywoodien sur la mafia auquel il aurait même emprunté certains termes selon l’acte d’accusation, Roger Stone est aussi accusé d’avoir menacé l’un de ses contacts pour tenter de le dissuader de coopérer avec les enquêteurs. «Tu es un rat!», a-t-il écrit dans un email envoyé le 9 avril 2018 à cet homme identifié par les médias américains comme Randy Credico, un comédien new-yorkais. Roger Stone aurait aussi menacé de tuer le chien de Credico.

Roger Stone assure que les accusations dont il fait l’objet sont motivées par des «considérations politiques». Donald Trump a pour sa part une nouvelle fois dénoncé sur Twitter la «chasse aux sorcières» dont il estime faire l’objet.

Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 janvier 2019

Le président des Etats-Unis a vécu un vendredi noir. Quelques heures à peine après l’arrestation et l’inculpation de Roger Stone, il a capitulé face à Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des Représentants, et face à l’opposition démocrate dans la crise du shutdown. Au cours d’une intervention dans laquelle il a longuement fustigé les immigrés illégaux et défendu sa volonté de faire construire un mur le long de la frontière des Etats-Unis avec le Mexique, Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord avec le Congrès pour rouvrir l’administration fédérale et assurer son financement jusqu’au 15 février.

Accord sans budget pour la construction du mur

Cet accord ne comprend pas de budget pour la construction du mur qui était pourtant son exigence pour rouvrir le gouvernement depuis le début de la crise il y a 5 semaines. «Nous n’avons pas d’autre choix que de construire un mur puissant», a martelé un Donald Trump dont la cote de popularité a souffert du shutdown. S’il n’obtient pas les 5,7 milliards de dollars qu’il réclamait pour la construction du mur, le président des Etats-Unis a annoncé que l’administration fédérale pourrait fermer à nouveau dans 3 semaines ou qu’il pourrait proclamer l’état d’urgence à la frontière pour contourner le Congrès et débloquer des fonds pour le mur. (TDG)