Donald Trump bouscule ses alliés de l'OTAN

Le président américain Donald Trump a accusé mardi des pays de l'OTAN d'être défaillants depuis des années dans leurs dépenses militaires et a suggéré que ces pays «remboursent» aux Etats-Unis des arriérés.

«De nombreux pays de l'OTAN, que nous sommes censés défendre, non seulement ne tiennent pas leur engagement de 2% (ce qui est bas), mais depuis des années sont défaillants dans leurs paiements qu'ils ne versent pas. Vont-ils rembourser les Etats-Unis ?», a tweeté M. Trump, qui n'a de cesse de réclamer aux Européens d'accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2% de leur PIB en 2024.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?