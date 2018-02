Le choc a été frontal. La douleur de Fred Guttenberg, un père qui perdu sa fille de 14 ans dans la fusillade du collège de Parkland en Floride le 14 février, s’est brutalement entrechoquée mercredi soir à Fort Lauderdale avec le malaise de Marco Rubio. Le Sénateur républicain de Floride qui résiste depuis longtemps toute restriction du port d’armes aux Etats-Unis, était le seul élu conservateur à avoir accepté l’invitation de la chaîne CNN pour discuter avec des proches et des amis des 17 victimes de la fusillade de Parkland.

Marco Rubio s’est retrouvé sur la défensive dès les premières minutes du débat, lorsque Fred Guttenberg l’a mis au défi de mettre fin à la paralysie sur les armes au Congrès. «Vous et moi, les yeux dans les yeux», a lancé le père de Jaime Guttenberg, une jeune fille qui adorait danser. «J’aimerais pouvoir vous apprécier. Regardez-moi et dites-moi que les armes ont permis d’abattre nos enfants. Regardez-moi et dites-moi que vous l’acceptez et que vous allez travailler avec nous pour faire quelque chose sur les armes».

Marco Rubio a tenté de justifier son opposition à l’interdiction de quelque 200 modèles de fusil d’assaut en prétextant que 2000 autres modèles avaient des caractéristiques similaires. Le Sénateur de Floride n’a pas non plus voulu s’engager à refuser à l’avenir tout soutien financier de la National Rifle Association (NRA, le puissant lobby pro-armes aux Etats-Unis). Et il a passé la soirée à affirmer à esquiver les critiques en affirmant à ses interlocuteurs que leur position était «tout à fait compréhensible» et en reconnaissant qu’il y avait «une nécessité d’action» depuis la fusillade de Parkland.

A l’image de Marco Rubio, la majorité républicaine au Congrès et la Maison Blanche se retrouvent face au mouvement lancé par des élèves du collège de Parkland sous la bannière #NeverAgain (plus jamais ça) qui a pris de l’ampleur aux Etats-Unis. Quelques heures avant le débat entre le Sénateur et les élèves et les professeurs de l’école touchée par la tragédie, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche des survivants et des parents des victimes de la fusillade de Parkland. Le président qui a par ailleurs refusé l’invitation de CNN mercredi soir, a une nouvelle fois fait parler de lui après avoir été photographié lors de la rencontre à la Maison-Blanche, en tenant une fiche de notes lui rappelant ce qu’il devait dire aux survivants de la fusillade: «Je vous ai entendus».

L’incompréhension entre un président qui n’a cessé de se présenter comme le défenseur d’un port d’armes sans restriction, et les survivants de la fusillade Parkland, semble profonde. Lors de la rencontre à la Maison Blanche, Donald Trump a suggéré l’idée d’armer les enseignants: «Si vous aviez un professeur qui est un adepte des armes à feu, il pourrait mettre fin à une attaque très rapidement», a avancé le président des Etats-Unis.

Cette idée a été balayée mercredi soir par les jeunes du mouvement #NeverAgain qui réclament moins d’armes dans les rues américaines. Robert Runcie, le responsable des écoles publiques à Parkland, a aussi répondu au président sur la scène du débat de Fort Lauderdale. «Nous n’avons pas besoin de mettre des armes dans les mains des professeurs», a-t-il martelé. Ashley Kurth, une professeure de l’école qui a sauvé 65 élèves la semaine dernière en les cachant dans sa classe de cuisine, lui a emboîté le pas. «Vais-je devoir suivre une formation supplémentaire pour protéger mes élèves en plus d’enseigner?», s’est demandée la jeune femme qui a avoué avoir voté pour Donald Trump en 2016.

Certains élèves de Parkland se sont rendus mardi et mercredi à Tallahassee, la capitale de Floride, pour manifester et demander le passage de lois plus restrictives sur les armes. Ils ont perdu la première manche de leur bataille lorsque les élus ont refusé mardi de bannir les ventes de fusils d’assaut.

Leur combat semble néanmoins avoir un impact. Mardi, Donald Trump a demandé l’interdiction des «bump stocks», un mécanisme qui permet de transformer les fusils semi-automatiques en armes automatiques. Les président américain s’est aussi engagé mercredi à faire durcir les contrôles d’antécédents judiciaires des acheteurs d’armes. Il a semblé être ouvert à l’idée de faire passer l’âge légal pour pouvoir se procurer un fusil d’assaut à 21 ans au lieu de 18 ans à l’heure actuelle. Nikolas Cruz, le tireur de Parkland, a 19 ans et s’était procuré son fusil d’assaut légalement.

Les jeunes du mouvement #NeverAgain ont également un soutien de poids en la personne de Scott Israel, le charismatique shérif de Parkland. L’officier de police a participé mercredi au débat. Il a contré Dana Loesch, la porte-parole de la NRA, lorsque cette dernière a tenté d’affirmer que le lobby pro-armes se battait pour les jeunes. «Vous avez dit à ces jeunes que vous les défendrez, mais vous ne les défendez pas tant que vous ne direz pas: «Je veux moins d’armes», a lancé Scott Israel. (TDG)