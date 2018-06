«Dis aux enfants migrants qu’ils ne peuvent pas s’embrasser»

«Dis-leur qu’ils ne peuvent pas s’embrasser». À la réception de cet ordre, Antar Davidson, un employé d’un centre de détention d’enfants migrants dans l’Arizona (ouest des États-Unis), a su que c’en était trop. Il devait séparer deux frères et une sœur qui venaient d’arriver sur sol américain en provenance du Brésil. Antar Davidson, un homme de 32 ans que nous avons contacté, fait depuis quelques jours la tournée des médias américains dont CNN et le «Los Angeles Times» pour raconter cette scène qui l’a incité à quitter son emploi ce mois-ci.

Antar Davidson témoigne à l’heure où Donald Trump affirme qu’il faut «séparer les enfants» migrants de leurs parents afin de pouvoir juger ces derniers. «Nous voulons résoudre la séparation des familles et je ne veux pas enlever les enfants de leurs parents», a martelé le président des États-Unis, mardi à Washington. «Quand vous poursuivez les parents qui ont décidé d’entrer illégalement – ce que nous devons faire – il faut les séparer de leurs enfants». Plus de 2000 enfants ont ainsi été déjà séparés de leurs parents.

Trump accuse les démocrates

Face à la crise déclenchée par l’enregistrement d’enfants migrants suppliant des gardes-frontières de ne pas les séparer de leur famille et diffusé lundi par Pro Publica, Donald Trump a refusé de battre en retraite. «Les démocrates sont le problème», a assuré faussement le président sur Twitter. «Ils ne se préoccupent pas de la criminalité et veulent que les immigrés illégaux, peu importe qu’ils soient mauvais, envahissent et infestent notre pays, comme les MS-13 (ndlr: un gang originaire d’Amérique centrale)».

À la frontière avec le Mexique, les avocats actifs dans le domaine de l’immigration et les travailleurs sociaux racontent des séparations d’enfants et de parents dont l’ampleur est «difficilement concevable» selon les termes employés par Tania Chavez, une militante sans-papiers qui vient en aide aux migrants. En réponse à ces critiques, Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, a assuré sur la chaîne de télévision conservatrice Fox News que sa politique de séparation des familles à la frontière avec le Mexique se démarquait de l’Allemagne nazie: «Dans l’Allemagne nazie, ils empêchaient les juifs de quitter le pays», a-t-il martelé.

Kirstjen Nielsen, la Secrétaire du Département de la sécurité intérieure, a pour sa part suggéré mardi que seules les familles se rendant à des postes frontières américains peuvent demander l’asile politique aux États-Unis. Andrea Garcia, une avocate spécialisée dans les questions d’immigration à San Bernardino en Californie, ne masque pas sa colère face à cet argument. «L’administration Trump punit des migrants qui respectent la loi internationale en se rendant aux gardes-frontières américains et en demandant l’asile politique», explique-t-elle. «Ils n’ont aucune obligation de se rendre à des postes de douanes spécifiques».

Enlevé par un cartel

J.P. raconte le calvaire de son beau-frère, originaire d’un État mexicain gangrené par les cartels, lorsque celui-ci a voulu demander l’asile politique aux États-Unis. En début d’année, celui-ci a été enlevé par des membres d’un cartel. «Quand ils ont relâché mon beau-frère, ils l’ont menacé de tuer sa famille s’il ne faisait pas ce qu’ils demandaient», raconte J.P. L’homme a décidé de fuir avec femme et enfants vers les États-Unis. J.P., un citoyen américain, les a rejoints dans la ville frontière mexicaine de Tijuana. «Des gardes-frontières américains nous ont interceptés sur le pont menant à la frontière et nous ont conseillé de nous rendre dans un autre poste frontière», poursuit-il. «Nous l’avons fait et quand nous sommes arrivés à l’endroit indiqué, des gardiens de sécurité privés mexicains travaillant pour les gardes-frontière américains faisaient barrage».

Au terme de deux jours de négociation, le beau-frère de J.P a pu se rendre aux autorités américaines avec sa famille. Il a été séparé de ses enfants et placé dans un centre de détention provisoire. Son audience aura lieu cette fin de semaine (TDG)