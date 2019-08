Deux fusillades sèment l’horreur

Les États-Unis ont passé un nouveau week-end à compter leurs victimes innocentes, tombées sous les balles de deux tireurs déterminés à faire un carnage. En moins de vingt-quatre heures, deux fusillades, qui se sont déroulées à plusieurs milliers de kilomètres l’une de l’autre, ont fait 29 morts et des dizaines de blessés.

La première tragédie s’est produite samedi matin dans un centre commercial de la ville frontalière texane d’El Paso (ouest des États-Unis). Peu après 10 h 30, Patrick Crusius, un homme de 21 ans, a ouvert le feu sur la foule. Il a fait 20 morts et des dizaines de blessés. Le tireur, arrêté quelques minutes plus tard, avait parcouru plus de 1000 kilomètres depuis Dallas, où il réside, jusqu’à El Paso, une ville voisine de la cité mexicaine de Ciudad Juárez. John Bash, le procureur fédéral en charge de l’affaire, a qualifié la fusillade de «terrorisme interne» et a affirmé qu’il réfléchissait «sérieusement» à poursuivre l’auteur présumé pour des crimes à caractère raciste.

Manifeste raciste

Un manifeste attribué au tireur présumé a été publié sur le site 8chan. Le texte affirme que l’attaque est «une réponse à l’invasion hispanique du Texas» et que l’Amérique «pourrit de l’intérieur». Une photographie du nom du président écrit avec des armes à feu retrouvée sur le compte Twitter qui était associé au tireur présumé, avant sa suspension par le réseau social, a aussi circulé sur internet samedi. L’auteur du manifeste assure avoir développé ses convictions avant l’émergence de Donald Trump.

Dans une vidéo filmée par un témoin de la fusillade et publiée sur Facebook samedi, on peut voir un homme allongé sur le côté dans une mare de sang et entendre une voix qui s’adresse à lui: «Essaie de ne pas bouger, reste avec moi, OK?» Un autre homme apparemment sans vie est allongé sur le ventre. Une femme court pour venir en aide.

La tragédie a suscité une pluie de réactions. Beto O’Rourke, le candidat démocrate à la Maison-Blanche en 2020 et natif d’El Paso, a fustigé la rhétorique de Donald Trump: «Les crimes à caractère raciste ont augmenté ces trois dernières années sous un gouvernement dans lequel le président a qualifié les Mexicains de «violeurs» et de «criminels», a déclaré le politicien texan au cours d’une conférence de presse samedi. «C’est un raciste et il alimente le racisme dans ce pays. Cela ne heurte pas seulement nos sensibilités, cela change profondément la nature de ce pays et conduit à la violence.»

Donald Trump critiqué

Plusieurs autres candidats démocrates à la présidentielle de 2020 ont fortement critiqué Donald Trump. «Le président des États-Unis est particulièrement responsable», a affirmé le sénateur du New Jersey, Cory Booker, avant de dénoncer la «haine» exprimée par Donald Trump à l’égard des minorités.

En villégiature dans son club de golf du New Jersey, Donald Trump a publié un premier tweet quelques heures après la tragédie pour souligner qu’il était en contact avec les autorités d’El Paso. Dans la foulée, le président des États-Unis a envoyé un message d’encouragement à un champion d’arts martiaux qui devait combattre samedi soir.

Donald Trump a publié un second message samedi soir dans lequel il affirmait que la fusillade d’El Paso n’était pas seulement «tragique», mais qu’elle était aussi un acte de «lâcheté» «plein de haine». Et dimanche matin, quelques heures après une seconde fusillade qui a fait neuf morts et 27 blessés dans un bar de Dayton, dans l’Ohio (centre des États-Unis), il a demandé sur Twitter «que Dieu bénisse» les habitants d’El Paso et de Dayton.

Plusieurs élus républicains ont offert leurs prières aux victimes, mais ont fait l’objet de vives critiques de leurs adversaires démocrates au Congrès qui leur reprochent leur inaction en matière de contrôle des armes. Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a été l’un des plus visés en raison de son refus de faire voter un projet de loi déjà accepté par la Chambre des représentants et qui renforcerait les contrôles lors des ventes d’armes.

Une société divisée

Brian Levin, un professeur de justice criminelle à l’Université étatique de Californie à San Bernardino, a rédigé un rapport sur la hausse des crimes à caractère raciste dans les grandes villes américaines ces trois dernières années. «La fragmentation politique aux États-Unis est le reflet d’une société qui se divise toujours plus et qui est en profonde mutation démographique, explique-t-il. Certaines régions comme le Texas sont en train de changer beaucoup plus vite que d’autres. Les Américains sont aussi plus méfiants vis-à-vis de leurs institutions. Sans oublier la campagne russe de désinformation sur les médias sociaux pour fomenter les divisions.»

Dans ce contexte, souligne Brian Levin, les données tendent à indiquer que la rhétorique anti-immigrants de Donald Trump est souvent suivie d’une hausse des crimes à caractère raciste. «L’expression des divisions raciales si tôt dans la campagne est une source d’inquiétude», ajoute-t-il.

Dans l’après-midi de dimanche, les autorités de l’Ohio ont révélé l’identité de l’auteur de la fusillade de Dayton, abattu au cours d’un affrontement avec la police. Il s’agit de Connor Betts, un Américain blanc de 24 ans. La police n’avait pas encore communiqué de motif potentiel. Selon le «Dayton Daily News», le journal local, qui cite une ancienne camarade de Connor Betts, celui-ci avait été harcelé lorsqu’il était au lycée et aurait dressé à l’époque une liste de gens qu’il voulait abattre.