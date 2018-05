Des «pubs» russes sur Facebook pour diviser

Des milliers de publicités se sont efforcées de diviser la société américaine durant les élections de 2016. Diffusées sur Facebook et Instagram entre 2015 et 2017 par une société russe, elles ont été publiées jeudi par des élus du Congrès.

Les démocrates de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants ont rendu publiques plus de 3000 de ces publicités qui émaneraient de la société Internet Research Agency, accusée par le renseignement américain d'être un faux-nez de Moscou. Cette base de données doit proposer une vue d'ensemble de la situation.

«Le seul moyen de commencer à nous vacciner contre une future attaque est d'observer directement le type de messages, de thèmes et d'images que les Russes ont utilisé pour nous diviser», a fait valoir le démocrate Adam Schiff, membre de la commission du Renseignement.

Attiser la colère

Dans le détail, les publicités montrent une volonté d'attiser la colère et de favoriser le candidat Donald Trump face à son adversaire, la démocrate Hillary Clinton. Certaines consistaient en des messages placés sur des pages Facebook conservatrices dénonçant par exemple des attaques contre la police ou des dangers associés à l'immigration.

Inversement, d'autres publicités sur des pages ciblant des internautes noirs montraient la brutalité policière ou les agissements de groupes faisant l'apologie de la suprématie blanche. D'autres messages parfois drôles, destinés à être partagés, renvoyaient les lecteurs à des pages contenant des propos plus explicitement politiques.

Facebook a indiqué que les 3000 publicités étaient liées à 470 «comptes et pages non authentifiés» qui avaient depuis été fermés. Le réseau social a annoncé en avril de nouvelles exigences: préciser qui finance les publicités politiques sur sa plateforme et vérifier leur identité. (ats/nxp)