Des Brésiliennes en masse contre le phénomène Jair Bolsonaro

«Ele não! Ele nunca!» (Non, pas lui! Jamais!) Combien étaient-elles, samedi, ces Brésiliennes descendues en masse dans les rues pour défier le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro, à huit jours du premier tour de l’élection présidentielle? Des dizaines de milliers? Des centaines de milliers? Dans 62 villes à travers le pays, les manifestantes ont crié leur colère contre le grand favori des sondages, crédité de 28% des intentions de vote. Réputé misogyne, homophobe et nostalgique de la dictature militaire (1964-1985), il est la cible depuis quinze jours d’une fronde sans précédent menée par le mouvement Femmes unies contre Bolsonaro, qui cartonne sur les réseaux sociaux en diffusant les vidéos de ses déclarations les plus polémiques.

Jusqu’ici, Jair Bolsonaro avait réussi un «sans-faute». Une ascension spectaculaire, alors qu’il était depuis vingt-cinq ans un député sans panache au parlement de Brasília. Une campagne électorale tout aussi réussie malgré de sérieux handicaps: son Parti social libéral n’a que huit élus et très peu de militants. Sur les réseaux sociaux, sa performance est également inédite, avec plus de 5 millions d’abonnés, bien mieux que tous les autres candidats. Bolsonaro a conquis un nombre phénoménal d’admirateurs, qui n’ont cessé de faire campagne pour celui qu’ils appellent désormais «le mythe». Sa campagne a même tenu bon après qu’il a été poignardé en plein meeting le 6 septembre et qu’il a été hospitalisé pour subir plusieurs interventions chirurgicales. Les médecins l’ont laissé sortir ce week-end.

Du jamais-vu

«On n’avait jamais vu cela au Brésil, un candidat sans structure, avec un temps de propagande électorale à la télévision de huit secondes, et qui est le favori du premier tour», estime Mauricio Santoro, politologue à l’Université d’État de Rio de Janeiro. À côté, la droite classique, le PSDB, dispose de six minutes de propagande électorale grâce à son poids politique. Un avantage normalement décisif dans un pays continent comme le Brésil où la télévision reste le principal moyen d’information. «Mais force est de constater que les temps ont changé et que ce n’est plus la télévision qui fait l’élection!»

Le phénomène Bolsonaro a défié tous les pronostics et plongé le Brésil dans une nouvelle ère. Mais ce week-end, la réalité semble rattraper un peu «le mythe», qui accumule les déconvenues et les adversaires. La presse a d’abord révélé plusieurs affaires judiciaires qui écornent son image d’homme intègre sur laquelle il a bâti tout son succès. Bolsonaro aurait occulté une partie de son patrimoine à la justice, des biens immobiliers qui ne correspondent pas à ses revenus de simple parlementaire.

Le dossier de sa séparation avec sa seconde épouse, en 2007, est également apparu dans les médias. Selon son ex-femme, Bolsonaro l’aurait menacée et volée. Elle s’était alors enfuie en Norvège, et le Ministère des affaires étrangères avait été sollicité par le député pour la retrouver. Face aux accusations, Bolsonaro a reconnu une partie des faits, en les mettant sur le compte de la colère et de la douleur de la séparation.

Suspense au deuxième tour

L’affaire tombe au plus mal pour le candidat, alors qu’il fait face au mouvement des Femmes unies contre Bolsonaro. Les partisans du candidat ont tenté de réagir en organisant aussi des manifestations. Mais leur nombre comme leurs dimensions ont été bien inférieurs. À Rio de Janeiro, ils étaient près de 200 à se réunir dans le quartier de Copacabana. Parmi eux, Cleiber, un commerçant qui est venu avec sa copine. Il ne croit pas «une seconde tous ces mensonges. Ce sont des attaques à la veille de l’élection pour l’anéantir.»

Le mouvement des femmes ne changera sans doute pas le vote des 30% d’électeurs de Bolsonaro. Mais il aura forcément un effet sur le deuxième tour. Les femmes représentent aujourd’hui 52% de l’électorat et près de 30% étaient encore indécises à une semaine du vote.

La droite assommée, la gauche divisée

C’est la droite traditionnelle, le PSDB, qui est la grande perdante de l’ascension de l’extrême droite. Son candidat, Geraldo Alckmin, avait obtenu 40% des votes contre Lula à l’élection présidentielle de 2006. Cette année, il ne recueille que 8% des voix dans les sondages, alors qu’il a été élu à quatre reprises gouverneur de l’État de São Paulo.

En plus d’une droite décrédibilisée, notamment par les affaires de corruption que son électorat ne lui pardonne pas, la gauche a vu son leader emprisonné en avril dernier. L’absence de Lula a fait naître de nombreuses ambitions. L’écologiste Marina Silva a décidé de retenter sa chance pour la quatrième fois. Ciro Gomes, ancien ministre de Lula, se présente aussi pour la troisième fois et obtient aujourd’hui près de 10% des intentions de vote.

Il était à 17% avant que la candidature de Fernando Haddad ne soit officialisée par le Parti des travailleurs au début de septembre. Les deux se disputent un même électorat, en particulier dans le Nord-Est, où Gomes a gouverné l’État du Ceara et où se trouve le plus grand réservoir de votes en faveur de Lula.

Haddad obtient désormais 23% au premier tour, mais son nom est moins rassembleur que celui de Gomes en cas de deuxième tour face à l’extrême droite. L’électorat de droite voterait plus facilement pour son nom que pour celui lié au Parti des travailleurs. Gomes multiplie donc les attaques contre sa famille politique pour montrer qu’il est le seul à même de battre Bolsonaro. Au dernier débat présidentiel, il a ainsi déclaré qu’«il n’est plus possible de s’unir avec le Parti des travailleurs».

Or, l’espoir des électeurs de gauche et du centre est de rassembler le plus large possible. Marina Silva, autour de 5%, a déjà montré des signes de ralliement à gauche. Haddad s’efforce aussi de montrer une figure la moins radicale possible et cherche à convaincre les marchés financiers que sa candidature est bien moins risquée qu’une aventure à l’extrême droite. Cette semaine, la revue «The Economist» l’a aidé en titrant sur le «danger Bolsonaro». A.V.

