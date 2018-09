De lourds dégâts dans l'Ottawa et au Québec

La région d'Ottawa et plusieurs communes du Québec ont été frappées vendredi par au moins six tornades en quelques heures, dont une avec des vents de plus de 250 km/h à l'origine de très importants dégâts matériels, ont annoncé mardi les services météo canadiens.

Tornado touches down overnight; severe weather causes damage in Ottawa: https://t.co/grfd7bcnAD @RobMarciano has the latest. pic.twitter.com/293KKrEtMX — Good Morning America (@GMA) September 22, 2018

Vendredi en fin d'après-midi, trois tornades ont touché l'ouest de la capitale canadienne, puis le nord de la ville à Gâtineau, dans la province voisine du Québec, selon l'agence gouvernementale Environnement Canada.

Trois autres, moins puissantes, ont frappé à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Vendredi soir, les autorités parlaient dans un premier temps d'une seule tornade.

La plus dévastatrice, classée en catégorie trois sur l'échelle Fujita améliorée (EF) qui en compte 5, a commencé à l'ouest d'Ottawa, avec des vents soufflant jusqu'à 265 km/h provoquant la panique des riverains. Elle a épargné le centre de la capitale fédérale mais a détruit des dizaines d'habitations à quelques kilomètres au Nord, dans la commune de Gâtineau (Québec).

«Nous en sommes à six (tornades) actuellement, mais nous continuons nos investigations et ce nombre pourrait passer à sept», a expliqué à l'AFP March Schuster, météorologue à Environnement Canada.

«Un mort dans l'Ontario»

Selon les autorités d'Ottawa, plus de 300 maisons ou immeubles ont été «détruits ou gravement endommagés» par la tempête, l'une des plus dévastatrices que la région ait connues depuis des décennies selon le maire Jim Watson. Environ 600 personnes ont dû être relogées dans des abris temporaires ou des hôtels.

Des dizaines de voitures ont été renversées, des arbres et poteaux électriques arrachés, mais les tornades n'ont pas fait de mort: une trentaine de personnes ont été blessées et six hospitalisées vendredi soir. Quatre d'entre elles se trouvaient toujours à l'hôpital mardi, dont une dans un état grave.

Les opérations de nettoyage se poursuivaient mardi, et pourraient prendre encore plusieurs semaines. Seules un millier de personnes étaient encore privées d'électricité en Ontario et au Québec, contre plus de 200'000 samedi.

Vendredi soir, une tempête de moindre importance, issue du même phénomène météorologique, a provoqué la mort d'un homme tué par la chute d'un arbre à Kingston (Ontario), environ 200 km au sud d'Ottawa. (afp/nxp)