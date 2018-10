Cour suprême: Trump se moque et ironise

Le président américain Donald Trump s'est ouvertement moqué mardi soir de la femme qui accuse son candidat à la Cour suprême d'agression sexuelle, ironisant sur le manque de précision de son récit.

Christine Blasey Ford, universitaire de 51 ans, a affirmé la semaine dernière devant le Sénat --et des dizaines de millions d'Américains devant leur écran-- être sûre «à 100%» d'avoir été agressée, à l'été 1982, par Brett Kavanaugh.

«J'avais bu une bière, j'avais bu une bière...», a lancé M. Trump lors d'un meeting de campagne à Southaven, dans le Mississippi, faisant mine d'imiter le témoignage de Mme Blasey Ford.

During a rally in Mississippi Tuesday night, Trump mocked Christine Blasey Ford's account of sexual assault against Supreme Court nominee Brett Kavanaugh and told the crowd that the #MeToo movement was unfairly hurting men https://t.co/Yh2A8lac8G pic.twitter.com/AoMRm6XGgu

«Comment êtes-vous rentrée chez vous? Je ne m'en souviens pas. Comment vous êtes-vous rendue sur place? Je ne m'en souviens pas. Il y combien d'années? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas», a-t-il lancé, sous les rires et applaudissements nourris. «Dans quel quartier cela s'est-il passé? Je ne sais pas. Où est la maison? Je ne sais pas. Au premier étage, au rez-de-chaussée, où? Je ne sais pas. Mais j'avais bu une bière, c'est la seule chose dont je me souviens», a-t-il poursuivi.

«Et la vie d'un homme est en lambeaux, la vie d'un homme a été brisée», a ajouté le président américain, qui avait jusqu'ici pris soin de ne pas s'en prendre directement à l'accusatrice. Qualifiant le juge Kavanaugh d'«être humain parfait», le locataire de la Maison Blanche a longuement dénoncé l'attitude des élus démocrates, qu'il accuse d'obstruction.

L'avocat de Mme Blasey Ford, Michael Bromwich, a immédiatement dénoncé sur Twitter une attaque «cruelle et ignoble» contre sa cliente. «Est-il étonnant qu'elle était terrifiée à l'idée de parler, et que d'autres victimes d'abus sexuels le soient également?», a-t-il poursuivi. «Elle est un exemple remarquable de courage. Lui est un exemple de lâcheté», a-t-il conclu.

A vicious, vile and soulless attack on Dr. Christine Blasey Ford. Is it any wonder that she was terrified to come forward, and that other sexual assault survivors are as well? She is a remarkable profile in courage. He is a profile in cowardice. https://t.co/UJ0bGxV1EZ