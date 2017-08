Charlottesville: «le racisme c'est le mal», dit Trump

Le président américain Donald Trump a fermement dénoncé lundi les «violences racistes» qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés à Charlottesville samedi, dénonçant les «suprémacistes blancs, le KKK et les néo-nazis» dont les valeurs sont contraires à celles de l'Amérique.

«Le racisme, c'est le mal», a lancé Donald Trump, sous le feu roulant des critiques pour n'avoir pas clairement dénoncé des violences de l'extrême droite lors de sa première allucution sur le sujet, samedi. «Tout ceux qui ont agi de manière criminelle lors des violences racistes de ce week-end devront répondre de leurs actes devant la loi, justice sera rendue», a-t-il lancé lors d'une brève déclaration depuis la Maison Blanche.

«Quelle que soit la couleur de notre peau, nous vivons tous avec les mêmes lois, nous saluons le même drapeau», a-t-il poursuivi. «Ceux qui recours à la violence en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le KKK, les néo-nazis et les suprémacistes blancs (...) qui sont à l'opposé de tout ce qui nous est cher en tant qu'Américains», a-t-il encore dit. «Ceux qui ont agi de manière criminelle lors des violences racistes de ce week-end devront répondre de leurs actes devant la loi, justice sera rendue», a assuré M. Trump, après avoir rencontré son ministre de la Justice Jeff Sessions et son nouveau chef du FBI.

Dans sa déclaration de samedi, depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, le président américain avait condamné les violences mais renvoyé les deux camps dos à dos en pointant une responsabilité «venant de diverses parties».

Une femme de 32 ans a été tuée à Charlottesville quand un sympathisant néo-nazi, James Fields, a intentionnellement percuté avec son véhicule des contre-manifestants. Un juge a maintenu lundi sa détention pour une durée indéterminée.

Vacances interrompues

Interrompant temporairement ses vacances, M. Trump a retrouvé lundi la Maison Blanche sans avoir condamné de sa propre voix les groupuscules dont est issu le militant néofasciste qui a projeté sa voiture contre des manifestants antiracistes en Virginie, faisant un mort et une vingtaine de blessés.

Venant d'un dirigeant que l'on sait prompt à réagir sur Twitter et qui se targue d'appeler un chat un chat, cette réticence apparente à désapprouver nommément ces militants xénophobes suscitait le malaise. Résultat, le ministre américain de la Justice a fait lundi matin le tour des chaînes d'information, s'employant à apaiser la polémique.

Le ministre rame

Jeff Sessions a affirmé que les convictions de M. Trump étaient celles rapportées par un porte-parole de la Maison Blanche qui a condamné dimanche «toutes les formes de violence, de sectarisme et de haine, (y compris) les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, les néo-nazis et tous les groupes extrémistes».

A la question de savoir pourquoi M. Trump n'avait pas dit ces mots lui-même, M. Sessions a répondu sur NBC: «Le président l'a fait hier. Son porte-parole l'a dit». Poussé davantage dans ses retranchements, le ministre a ajouté: «Il (M. Trump) va parler publiquement aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va dire mais selon mon sentiment il est très ferme sur la question depuis le début».

Démission du PDG de Merck

En même temps, l'apparente indulgence de Trump vis-à-vis de la droite alternative, ou «alt-right», et l'ambiguïté qu'il cultive avec certains de ses leaders continuait de susciter des réactions outrées.

Kenneth Frazier, le PDG du géant américain de la pharmacie Merck, a ainsi annoncé lundi qu'il démissionnait de ses fonctions de conseiller économique de Donald Trump. «Les dirigeants américains doivent honorer nos valeurs fondamentales en rejetant clairement les manifestations de haine, de sectarisme et toute revendication de suprématie qui nient l'idéal américain voulant que tous les hommes ont été créés égaux», a indiqué M. Frazier, qui est noir.

Là au contraire, M. Trump n'a pas gardé le silence longtemps. M. Frazier «aura plus de temps pour se consacrer à réduire les prix totalement abusifs des médicaments», a immédiatement réagi le président américain dans un tweet.

De son côté la NAACP, grande organisation de défense des Afro-Américains, a affirmé que l'extrême droite américaine «applaudi(ssait) les déclarations» de Trump après les violences de Charlottesville.

De façon probablement opportuniste, les autorités judiciaires américaines ont annoncé lundi avoir bouclé une vaste investigation sur des gangs racistes actifs dans les prisons du Texas. (ats/nxp)