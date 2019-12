Carambolage monstre sur une autoroute aux USA

Le carambolage est impressionnant. Pas moins de 69 véhicules se sont rentrés dedans dans un accident survenu dimanche sur une autoroute de Virginie, aux USA. La police d'Etat a fait savoir qu'une cinquantaine de personnes avaient été blessées, dont 11 grièvement. Elles ont été hospitalisées dans les établissements médicaux de la région.

UPDATE: #VSP investigation continues into I64 #York County crashes. 69 vehicles w/51 transported to region hospitals. Most injuries minor; 11 serious. No life-threatening or fatalities reported. Fog & ice causative factors. TY @VaDOTHR @jccpolice @YorkPoquosonSO & 7 #fire depts. pic.twitter.com/64aupQtPf3