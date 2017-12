Caracas a fait libérer 36 opposants pour Noël

Trente-six opposants au président du Venezuela Nicolas Maduro ont été libérés entre samedi soir et dimanche. La mesure a été décidée pour Noël, sur recommandation de l'Assemblée nationale constituante (ANC) préconisant la remise en liberté de plus de 80 d'entre eux.

«Trente-six prisonniers politiques ont été libérés entre hier et aujourd'hui», a indiqué sur son compte Twitter Alfredo Romero, directeur de l'organisation de défense des droits de l'homme Foro Penal. La présidente de l'ANC, Delcy Rodriguez, a annoncé la mesure avant de recevoir plusieurs de ces prisonniers -dont certains détenus depuis 2014- afin qu'ils puissent «passer les fêtes de Noël avec leur famille».

Un premier groupe de prisonniers a été libéré samedi soir. Les autres l'ont été dans les premières heures de dimanche. Parmi les personnes libérées figure le maire d'Irribarren, Alfredo Ramos, emprisonné fin juillet et condamné à quinze mois de prison.

Selon Delcy Rodriguez, les détenus libérables sont ceux condamnés devant «les juridictions civiles comme devant les (juridictions) militaires». Une fois libérés, ils devront se présenter devant la Commission Vérité dans les prochains jours, et ce «dans un sens pédagogique, de la culture de paix et de tolérance», a-t-elle ajouté.

La recommandation de libérer plus de 80 détenus a été adressée à M. Maduro ainsi qu'aux institutions judiciaires compétentes, avait-elle indiqué auparavant. Elle a souligné que les fêtes de Noël constituent un «moment de réconciliation».

Commission Vérité

Delcy Rodriguez est à la tête d'une Commission Vérité, créée par le président Maduro. Cet organisme est chargé d'enquêter sur les mouvements de protestation au cours desquels ces personnes ont été arrêtées.

Selon Mme Rodriguez, ces personnes se trouvent actuellement dans des prisons ainsi que dans des centres de détention de l'armée. Elle a suggéré de remplacer leur emprisonnement par des travaux d'intérêt général.

Certains de ces détenus sont incarcérés depuis les manifestations de 2014 contre le chef de l'Etat qui ont fait 43 morts. D'autres le sont depuis les protestations de rue du printemps 2017 qui ont fait 125 morts.

«Prisonniers politiques»

Le sort des opposants incarcérés a fait l'objet de négociations entre le gouvernement et la coalition de la Table de l'unité démocratique (MUD, opposition) qui se sont récemment déroulées en République dominicaine. Les deux parties cherchent une solution pour sortir le Venezuela d'une profonde crise politique et économique. Les prochaines discussions sont prévues les 11 et 12 janvier.

D'après l'opposition et des associations de défense des droits de l'homme, quelque 268 militants ou proches de l'opposition seraient actuellement détenus au Venezuela. Ces groupes parlent de prisonniers politiques, un statut rejeté par le président vénézuélien, Nicolas Maduro, qui affirme que ces militants sont légalement détenus pour violence et subversion.

«Caractère autoritaire»

Delcy Rodriguez a signalé samedi que l'ANC demandait parallèlement l'expulsion de deux diplomates de haut rang, l'ambassadeur brésilien Ruy Pereira et le chargé d'affaires canadien Craig Kowalik. Ces derniers sont devenus persona non grata en raison de leurs critiques sur la situation des droits de l'homme dans le pays sud-américain. Aucune date n'a été annoncée pour l'expulsion des deux diplomates concernés.

Le gouvernement brésilien a aussitôt réagi en dénonçant «le caractère autoritaire de l'administration de Nicolas Maduro et son manque d'aptitude pour tout type de dialogue». Il a également annoncé qu'il appliquera des mesures de réciprocité correspondantes.

Gels des avoirs

Le Canada a haussé le ton contre le régime du président Nicolas Maduro pour l'inciter au dialogue avec l'opposition et pris contre lui des sanctions.

Le gouvernement canadien a par exemple décidé vendredi de geler les avoirs au Canada et d'interdire sur son territoire 52 responsables du Venezuela, de Russie et du Soudan du Sud. Il les accuse d'être corrompus ou liés à des violations des droits de l'homme. (afp/nxp)