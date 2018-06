Bill Clinton poursuivi par l'affaire Monica Lewinsky

Bill Clinton auteur de polar. Cette nouvelle carrière de l’ancien président des États-Unis, qui a sorti mercredi son premier roman, coécrit avec James Patterson, passionne les Américains depuis le début de la semaine. Surtout que sa tournée de promotion du livre a rapidement déraillé à cause de l’affaire Monica Lewinsky, un scandale qui reste apparemment sensible pour Bill Clinton vingt ans après les faits.

Dans une interview diffusée lundi dans le «Today Show», une émission matinale populaire de la chaîne de télévision NBC, l’ancien président s’est retrouvé sur la défensive face à un journaliste qui lui demandait s’il s’était excusé auprès de Monica Lewinsky pour sa liaison avec elle. «Je ne lui ai jamais parlé, a-t-il reconnu visiblement agacé. Mais j’ai dit en public à plusieurs reprises que j’étais désolé. C’est très différent. Les excuses étaient publiques.»

À l’ère de #MeToo

Tous les ingrédients étaient réunis pour un come-back de l’affaire Lewinsky aux États-Unis. Les révélations par le «New York Times» et le «New Yorker» du scandale Weinstein à Hollywood l’automne dernier ont incité de nombreuses femmes à rejoindre le mouvement #MeToo et à dénoncer les abus sexuels dont elles ont été victimes. Le polar de Bill Clinton et James Patterson raconte en outre l’histoire d’un président faisant face à une procédure de destitution qui rappelle celle à laquelle Bill Clinton a échappé de peu dans l’affaire Lewinsky en 1998.

Les Américains n’ont pas non plus oublié les dénégations initiales de Bill Clinton sur la nature de sa relation avec Monica Lewinsky, avant ses aveux le 17 août 1998. Et Monica Lewinsky est toujours là, faisant des apparitions ponctuelles dans le magazine «Vanity Fair». En février, elle a affirmé que les gens reconnaissaient que Bill Clinton s’était rendu coupable d’«abus de pouvoir» vis-à-vis d’elle. Et le mois dernier, elle a révélé avoir vu son invitation à une conférence être annulée en raison de la présence de l’ancien président âgé de 71 ans.

Dans le «Today Show», Bill Clinton a assuré qu’il n’aurait pas géré l’affaire Lewinsky d’une autre manière avec du recul: «Je ne pense pas que ce serait un problème car les gens utiliseraient les faits et non pas des faits imaginaires.» L’ancien président a néanmoins changé de ton vingt-quatre heures plus tard lors d’un événement organisé mardi par le «New York Times». «Quand on vous lance à la figure quelque chose de douloureux vingt ans après sa conclusion, vous avez tendance à vous figer, et ce n’était pas mon meilleur jour», a-t-il reconnu avant de présenter une nouvelle fois ses excuses à sa femme Hillary, à sa fille Chelsea et à Monica Lewinsky.

Ingérence russe

Le polar de Bill Clinton et James Patterson s’inspire également de l’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Le président fictif de l’ouvrage est confronté à une cyberattaque et la Russie fait partie de ses adversaires. Dans ce contexte, Bill Clinton n’évite pas les questions sur l’enquête du procureur spécial Robert Mueller visant la campagne électorale de Donald Trump. «Nous devons attendre que M. Mueller finisse son travail et le protéger quand il le fait», a-t-il affirmé mardi soir en faisant référence aux attaques de Donald Trump contre Robert Mueller.

Bill Clinton a appelé les démocrates à se mobiliser lors des législatives de novembre et à ne pas répondre aux provocations du président: «Ne devenez pas comme les gens que vous n'aimez pas, a-t-il lancé. Ne les laissez pas vous changer!»