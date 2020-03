Biden consolide son avance face à Sanders

Joe Biden a pris mardi un avantage déterminant face à Bernie Sanders dans les primaires démocrates pour désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle de novembre aux Etats-Unis, en remportant l'Etat-clé du Michigan.

Avec le Mississippi et le Missouri, l'ancien vice-président de Barack Obama a déjà été donné largement vainqueur par les médias américains dans trois des six Etats qui votaient lors de ce «mini-Super Tuesday». Les résultats de l'Idaho, du Dakota du Nord et de l'Etat de Washington étaient encore attendus.

Thank you, Mississippi! https://t.co/BWO44uWIo9 — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 11, 2020

Il confirme ainsi sa capacité à s'imposer nettement dans le Sud des Etats-Unis et auprès des Afro-Américains, un électorat-clé pour les démocrates. Mais aussi au-delà, dans un bastion industriel du Midwest comme le Michigan, que les démocrates espèrent ravir le 3 novembre à Donald Trump qui y avait remporté une victoire surprise en 2016.

Le champion du camp modéré, grand favori depuis ses victoires des dix derniers jours et les ralliements en cascade autour de sa candidature, semble donc toujours plus difficile à rattraper pour le sénateur socialiste Bernie Sanders, beaucoup plus à gauche.

Le coronavirus perturbe la campagne

Les deux septuagénaires ont dû, pour la première fois, annuler leurs meetings prévus mardi soir dans l'Ohio en raison du coronavirus -- un signe que l'épidémie risque de continuer à perturber ce long marathon électoral.

Joe Biden, 77 ans, a décidé de s'exprimer à la place dans la soirée depuis Philadelphie, où est installé son siège de campagne. Bernie Sanders, 78 ans, est rentré dans l'Etat du Vermont dont il est sénateur.

Toujours en raison de l'épidémie qui a fait 28 morts et plus de 900 contaminations aux Etats-Unis, le parti démocrate a annoncé qu'il n'y aurait pas de spectateurs pour le prochain débat, qui prendra dimanche pour la première fois les allures d'un face-à-face Biden-Sanders avant le vote de plusieurs gros Etats comme la Floride, l'Ohio et l'Illinois le 17 mars. Mardi, plusieurs millions d'Américains ont toutefois pu voter sans incident.

Tous les yeux étaient rivés sur le Michigan car cet Etat est un gros pourvoyeur de délégués qui désigneront, en juillet, le candidat démocrate pour la Maison Blanche. Mais aussi car Bernie Sanders y avait créé la surprise lors des primaires de 2016 en s'imposant face à la favorite Hillary Clinton.

Le sénateur du Vermont, qui prône une «révolution politique», devait donc absolument renouveler cet exploit et faire mentir des sondages favorables à Joe Biden pour espérer se relancer.

Au contraire, sur un tiers du dépouillement, le candidat modéré avait une douzaine de points d'avance. La pression risque donc de s'accentuer sur «Bernie» pour qu'il dise définitivement adieu à ses rêves de Maison Blanche au nom du rassemblement derrière le candidat désormais le mieux placé pour défier Donald Trump.

Rassemblement des modérés

Le programme de gauche de Bernie Sanders, sur l'assurance maladie ou la gratuité des études, est perçu comme «révolutionnaire» aux Etats-Unis et l'establishment démocrate craint qu'il n'effraie les électeurs centristes. A Detroit, plus grande ville du Michigan, les partisans de Joe Biden ont laissé exploser leur joie à l'annonce des résultats.

Bravant le froid pour se rendre aux urnes aux aurores, Cecilia Covington, artiste de 61 ans, affichait un soutien sans faille à l'ancien vice-président. «Nous devons chasser le 45e (président) du pouvoir», a-t-elle expliqué à l'AFP dans une école primaire du centre-ville, évoquant Donald Trump. «Je pense que Biden porte une vision et une promesse de rassemblement», a-t-elle ajouté.

“That’s bullshit.”



This exchange is why I endorse Joe Biden for President. You have to be able to have the tough conversations with those who disagree with you. pic.twitter.com/wWN8Iui1TH — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 10, 2020

Lors d'une visite d'une usine Fiat Chrysler en construction à Detroit, Joe Biden, connu pour ses gaffes à répétition et ses emportements, s'est lâché face à un ouvrier qui l'accusait d'attaquer le droit des Américains à détenir des armes. «Arrête tes conneries», lui a-t-il lancé, une scène immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux.

A l'exception d'Elizabeth Warren qui n'a pas fait connaître sa préférence, les anciens grands candidats se sont ralliés à celui qui est désormais archifavori des primaires: Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Kamala Harris et Cory Booker. Tous appellent les démocrates au «rassemblement» derrière lui pour éviter que Donald Trump n'emporte un second mandat de quatre ans.

Conscient que son âge pouvait être un handicap, même si son adversaire est plus âgé que lui, Joe Biden s'est présenté comme un «pont» vers une nouvelle génération de dirigeants démocrates. (afp/nxp)