Avec Bolsonaro, ils croient tenir «l’honnête homme»

De loin, on dirait un rassemblement de supporters de la Seleção. La foule rassemblée à Copacabana porte le maillot de l’équipe nationale de football et brandit de nombreux drapeaux brésiliens. Mais c’est bien l’extrême droite qui manifeste; les couleurs jaune et vert sont désormais son emblème pour bien se distinguer des «rouges» du Parti des Travailleurs (PT).

Étant donné le climat de violence qui précède le second tour de l’élection présidentielle dimanche prochain – plus de 50 agressions perpétrées par des partisans de Bolsonaro contre des féministes, des militants de gauche, des homosexuels ou des transgenres – le camp adverse est totalement absent de la plage de Copacabana.

Les partisans de Jair Bolsonaro relativisent ces faits de violence, à l’image d’Adeline, avocate et mère de deux enfants: «Il y a sans doute des excès mais Bolsonaro est notre seul espoir contre la gauche.» Ce qui unit d’abord les électeurs de l’extrême droite, c’est une détestation du Parti des Travailleurs, qui a gouverné le pays de 2003 à 2016 et est accusé aujourd’hui de tous les maux. «La corruption, c’est eux, la criminalité, c’est encore eux et ils ont plongé le Brésil dans la crise économique, ça suffit», dit encore Adeline.

Le Parti progressiste (PP), auquel Bolsonaro a appartenu pendant vingt-cinq ans, a beau faire l’objet d’une enquête pour des affaires de corruption, ses partisans considèrent leur champion comme «un honnête homme, qui va enfin mettre un terme au vol», ajoute le mari d’Adeline. Leur candidat n’a, il est vrai, jamais été directement visé par de tels soupçons.

La presse «ennemie»

Sur un écran géant, Bolsonaro intervient en direct depuis sa résidence. Et ne mâche pas ses mots: «Il va y avoir un nettoyage comme il n’y en a jamais eu dans ce pays. Je vais balayer les rouges du Brésil. Ou ils s’en vont ou ils vont en taule.» La foule applaudit à tout rompre et reprend en chœur un «Dehors le PT!»

Un peu plus loin, des journalistes se font conspuer. La presse est désormais une «ennemie» depuis que le journal «Folha de São Paulo» a révélé que des entreprises qui appuient Bolsonaro ont financé des envois en masse de fake news sur les réseaux sociaux. Le tribunal électoral a par la suite confirmé qu’une enquête avait bien été ouverte.

Romero ne décolère pas contre le journal et répète mot pour mot ce qu’en a dit son candidat: «La Folha est la plus grande fake news du Brésil. Nous n’avons pas besoin de fake news pour gagner.» Il ne dira plus rien, craignant que ses propos soient mal retranscrits, «comme le font tous les journalistes». Sur un panneau figure le nom de la journaliste responsable de l’enquête de la «Folha de São Paulo» avec en dessous: «Retourne au Venezuela». L’homme qui le brandit refuse de répondre à une télévision allemande.

José regarde la scène et commente. «Je ne pense pas qu’il faille réagir ainsi, Bolsonaro n’aurait pas dû attaquer la presse», dit ce jeune trentenaire. Cadre dans une entreprise et tout jeune papa, il va voter pour Bolsonaro «par peur de la délinquance, qui a pris trop de pouvoir ici à Rio. Je n’approuve pas tout ce que dit Bolsonaro, j’ai des amis homosexuels qui veulent me convaincre de ne pas voter pour lui. Mais la gauche n’a rien fait pour nos problèmes quotidiens, je veux essayer le changement même si je redoute un peu ceux qui le suivent.» Il montre des hommes habillés en militaires qui portent la fameuse pancarte: «Un bon pétiste (militant du PT) est un pétiste mort» et ajoute: «Voilà, cela, je n’approuve pas.»

José fait partie de ces Brésiliens qui votent Bolsonaro tout en regrettant ses propos violents, homophobes et racistes. Le candidat avait tenté d’adoucir son image après le premier tour pour convaincre les indécis, mais avec désormais près de 20 points d’avance dans les sondages sur son concurrent, il est vite retourné dans les excès.

Le poids des évangélistes

José se sent aussi mal à l’aise face à l’appui des évangélistes. Ils soutiennent Bolsonaro pour son opposition «à l’avortement et à l’éducation sexuelle sur la question du genre», explique Andrès, qui appartient à l’Église évangélique universelle. Bolsonaro a accusé la gauche d’avoir voulu «enseigner l’homosexualité aux enfants». En cause: un programme d’éducation sexuelle élaboré en 2012 mais qui n’a jamais vu le jour suite à l’opposition des députés évangéliques. Bolsonaro l’a quand même utilisé pour montrer «la perversité de la gauche». Depuis, nombre d’évangélistes pensent, comme Andrès, que «le candidat de gauche Fernando Haddad veut propager l’homosexualité».

(TDG)