Au Texas, la chasse aux migrants divise le clan des partisans de Trump

Le cortège d’une centaine de personnes avance en silence dans les rues vides de McAllen, une ville texane à la frontière avec le Mexique. En ce frais et pluvieux matin d’octobre, plusieurs femmes portent des bébés enrobés dans des couvertures ou tiennent leurs enfants par la main. La procession se dirige d’un bon pas vers le bâtiment des Catholic Charities, un centre qui vient en aide aux familles de migrants interpellées par les gardes-frontière américains.

Allan Oliva, 13 ans, et son père Roberto ont passé trois semaines sur les routes d’Amérique centrale après avoir quitté le Guatemala. Leur but est d’atteindre San Diego, la métropole californienne à plus de 2000 kilomètres à l’ouest de McAllen. Ils ont traversé le fleuve Rio Grande le matin même et ont attendu d’être arrêtés par les gardes-frontière comme le leur avaient conseillé les coyotes (passeurs). Roberto porte un bracelet GPS à la cheville qui permettra aux autorités américaines de le suivre à la trace jusqu’à ce qu’il se présente au Tribunal de San Diego qui examinera sa demande d’asile politique.

À peine arrivé au centre, Roberto est réquisitionné par Herminia. La volontaire de la fondation lui demande de l’aide pour vider les provisions entreposées dans son 4x4. Ce matin-là, elle a dépensé 600 dollars pour acheter de quoi offrir une ration à chacun des migrants accueillis par le centre. Elle a des centaines de paquets de chips, de barres de céréales et de biscuits dans sa voiture. «Je fais ça en général une fois par mois», explique-t-elle. «Et parfois deux, si nous ne trouvons pas d’autres donateurs.»

«Ce sont des êtres humains»

Herminia votera républicain lors des élections législatives de mi-mandat le 6 novembre malgré le message anti-immigration de son parti. «Mes amies républicaines me demandent comment je peux aider ces migrants alors que je suis républicaine, glisse-t-elle. Je leur réponds que ce sont des êtres humains. Même si je ne suis pas d’accord avec leur décision d’entrer illégalement aux États-Unis, il faut bien que quelqu’un leur vienne en aide une fois qu’ils sont là.»

Roberto a les larmes aux yeux en voyant son fils Allan dévorer l’un des paquets de chips achetés par Herminia. «Je ne pourrais même pas lui offrir ça au Guatemala», affirme l’ancien conducteur de bus. La crainte d’un renvoi est le dernier souci de Roberto ce matin-là. L’homme sort de sa poche un porte-monnaie qui ne contient qu’un bout de papier sur lequel est inscrit le numéro de téléphone de sa nièce à San Diego. C’est elle qui va payer son ticket de bus et celui de son fils pour rejoindre la Californie.

Herminia ne pense pas que le mur réclamé par Donald Trump à la frontière stoppera les migrants comme Roberto. «Au moins Trump essaie d’agir, même si je ne crois pas que ce qu’il fait soit juste», dit-elle. L’immigration s’est invitée au cœur de la campagne des élections de mi-mandat du 6 novembre qui détermineront le contrôle du Congrès. Et la caravane de migrants qui traverse en ce moment le Mexique est devenue le principal argument électoral de républicains accusant les démocrates d’être en faveur de «frontières ouvertes».

La seule ville de McAllen voit des centaines de sans-papiers arriver chaque jour. Roberto raconte que la présence de son fils Allan à ses côtés lui a permis de faire diminuer de moitié le coût du passage, à 6000 dollars environ. Un prix réduit qui s’explique par la prise de risque minimale des coyotes avec les clandestins voyageant avec leurs enfants. Dans leur cas, les passeurs ne leur font que traverser le Rio Grande et leur disent de se rendre aux autorités américaines pour demander l’asile politique. Pour les migrants adultes traversant seuls et menacés de renvoi immédiat s’ils se font attraper par les autorités américaines, le dispositif mis sur pied par les coyotes est plus lourd. Ils doivent faire récupérer les migrants du côté américain et ensuite tenter de leur faire franchir le checkpoint routier érigé par les gardes-frontière à Falfurrias, à une centaine de kilomètres au nord de McAllen.

Des centaines de cadavres

Ce checkpoint, dressé sur la seule route menant de McAllen vers le nord et le reste des États-Unis, est un obstacle redoutable pour les migrants. Il force de nombreux clandestins à tenter leur chance à pied dans une région accidentée et dangereuse, où ils risquent aussi de se faire intercepter par Mike Vickers et sa milice privée.

Ce vétérinaire de Falfurrias a fondé les Texas Border Volunteers en 2006. Le groupe de volontaires fait des rondes de nuit pour stopper les migrants et les dénoncer aux gardes-frontière. Le sexagénaire coiffé d’un chapeau de cow-boy décrit les enfants abandonnés dans la nature, les femmes violées et les quelque 600 cadavres découverts par sa milice depuis 2006. Il soutient sans retenue Donald Trump et la récente politique du président pour séparer les enfants migrants de leurs parents. «C’est dans l’intérêt des enfants, explique-t-il. Souvent, les gens qui les accompagnent ne sont pas leurs parents. Ils mettent les petits dans une situation terrible.»

Mike Vickers ne croit pas non plus à l’utilité d’un mur à la frontière. Il milite en faveur d’une hausse des effectifs des gardes-frontière qui ont été «abandonnés», selon lui, par Barack Obama. Le vétérinaire soupire lorsqu’on lui demande s’il a cherché à découvrir l’identité de l’un des migrants retrouvés morts sur ses terres. Dans son bureau envahi par une forte odeur provenant de la pièce contiguë dans laquelle il vient de terminer l’autopsie d’un faon, Mike Vickers raconte avec émotion l’histoire d’une jeune femme dont il a retrouvé le cadavre. «Elle n’avait qu’une photo de sa famille au Salvador et un billet de 10 dollars dans la poche, dit-il en soupirant. C’est triste, car elle était à 70 mètres de la route où elle aurait pu demander de l’aide.» (TDG)