Assassinat d'un journaliste près de Cancun

Un journaliste a été assassiné mardi près de Cancun, dans l'Etat touristique de Quintana Roo (est), le septième depuis le début de l'année au Mexique, un des pays les plus dangereux pour exercer cette activité.

Ruben Pat, directeur de l'hebdomadaire Playa News, a été abattu alors qu'il se trouvait à l'extérieur d'un bar, tôt le matin, à Playa del Carmen, à environ 60 kilomètres de la célèbre station balnéaire de Cancun.

Rubén Pat, a journalist from Quintana Roo state, was murdered this morning in the beach resort city of Playa del Carmen. He was the owner of news portal Semanario Playa News. Rubén was shot six times in a bar, according to initial reports. https://t.co/mKkXDmdIf7