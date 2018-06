Après la victoire de la droite à la présidentielle, la paix est en suspens en Colombie

Il était pratiquement inconnu de ses concitoyens il y a encore un an. Son entrée en politique, il la doit à l’ex-Président Alvaro Uribe, qui lui a proposé en 2014 d’intégrer la liste de son parti au Sénat. À 41 ans, porté par la popularité de son mentor, Ivan Duque est le nouveau président colombien. Avec 53,98% des suffrages, le candidat de droite l’a emporté avec une confortable avance sur son adversaire, le représentant de la gauche Gustavo Petro.

«Je donnerai toute mon énergie pour unir notre pays», a déclaré devant ses partisans le jeune président élu. La Colombie, qui voit après ces élections l’émergence d’une nette division gauche-droite de la société, est aujourd’hui plus fracturée que jamais. L’avenir du processus de paix avec les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) est au cœur des discussions. Depuis le début de sa campagne, Ivan Duque propose de modifier les accords de paix conclus à La Havane en 2016 après cinq ans d’âpres négociations entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC. Il a notamment promis que les ex-commandants des FARC jugés responsables de crimes graves purgeraient des peines de prison.

«Cette paix que nous désirons tant réclame des corrections», a annoncé sans plus de précisions Ivan Duque le soir de son élection. La fermeté envers les rebelles était l’une de ses principales promesses de campagnes. Comme le chef de son parti Alvaro Uribe, président de 2002 à 2010, Ivan Duque a su capitaliser la haine d’un ample secteur de la société envers l’ex-guérilla colombienne.

Main tendue du parti FARC

«Nous avons vécu les élections les plus tranquilles de ces dernières décennies, le processus de paix porte ses fruits», a écrit dimanche sur Twitter l’ex-commandant suprême de la guérilla Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Dès l’annonce des résultats, le parti FARC a tendu la main au nouveau chef de l’État. À plusieurs reprises, les ex-chefs rebelles ont déclaré que quoi qu’il arrive, ils ne reprendraient pas les armes. Mais dans plusieurs régions du pays, les groupes dissidents recrutent de plus en plus d’ex-combattants déçus par les accords de paix. Déjà, le parlement a modifié une partie de ces accords, qui tardent à être appliqués. La question de la justice transitionnelle notamment, ou celle de la réforme agraire, ne sont toujours pas résolues.

«Le président Ivan Duque va devoir administrer la paix, mais ce ne sera pas celle qui a été conclue à La Havane», avance l’analyste politique Ariel Avila, de la Fondation Paix et Réconciliation. Selon lui, «pour modifier les accords de paix, Ivan Duque devra constituer une majorité au Congrès, et il est très proche de l’avoir». Par le jeu des alliances, le nouveau pouvoir devrait s’assurer une confortable marge de manœuvre au parlement bicaméral.

«La paix va connaître des moments difficiles» résume Ariel Avila. Le nouveau président a aussi promis de changer les conditions des négociations en cours avec l’ELN, la deuxième guérilla du pays. Selon Ariel Avila, «il pourrait aussi y avoir une politique plus agressive de répression dans les campagnes. Le nouveau gouvernement reprendra probablement la fumigation aérienne des cultures de coca, ce qui générera une forte mobilisation des cultivateurs», ajoute-t-il. Cette méthode de choc, défendue par Washington et pratiquée depuis le début des années 2000, n’a jamais démontré son efficacité. Aujourd’hui, la superficie de cultures interdites, évaluée à 145 000 hectares, est plus vaste que jamais.

De son côté, Gustavo Petro, le candidat de la gauche défait par Ivan Duque, a appelé à une ample mobilisation sociale contre le nouveau gouvernement. Dans la salle, ses partisans scandaient «résistance, résistance!» Ces prochaines années, le climat politique et social promet d’être tendu dans le pays andin.

(TDG)