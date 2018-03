Acier: Trump se dit flexible avec les «vrais amis»

Le président américain Donald Trump a promis jeudi de faire preuve de flexibilité avec les «vrais amis» des Etats-Unis dans l'imposition annoncée de taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium.

«Nous devons protéger et bâtir nos industries de l'acier et de l'aluminium tout en faisant preuve d'une grande flexibilité et de coopération avec ceux qui sont des vrais amis et nous traitent de manière équitable à la fois dans le commerce et la défense», a-t-il tweeté, précisant qu'il rencontrerait les responsables du secteur jeudi après-midi à la Maison Blanche.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.