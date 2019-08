Alerte contre de violentes pluies au Japon

Les autorités nippones ont lancé mercredi de sévères mises en garde contre des précipitations diluviennes dans le sud-ouest du Japon où d'importantes crues se sont déjà produites, tuant au moins une personne.

«Le risque de désastre est extrêmement élevé», a déclaré au cours d'une conférence de presse un responsable de l'Agence nationale de météorologie. «Nous voyons des niveaux inédits de pluie dans les villes pour lesquelles ont été émises les alertes spéciales. Il faut prendre le maximum de précautions pour se protéger», a insisté l'expert devant les caméras.

#Japan #rain #floodalert

Prefectures in southwestern Japan were hit by downpours Wednesday morning, with the weather agency issuing its highest-level landslide and flood alerts for the areas.

The special warnings cover Fukuoka, Saga and Nagasaki prefectures in Kyushu region. pic.twitter.com/SF8YLEWrDP