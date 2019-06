Alerte au tsunami en Nouvelle-Zélande

La protection civile néo-zélandaise a émis dimanche une alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,4 enregistré dans la matinée dans l'océan Pacifique près des îles Kermadec. Ce territoire néo-zélandais est inhabité.

La secousse s'est produite à 10h55, à une profondeur de 34 km et à 928 km au nord-est de la ville de Tauranga, sur l'île du Nord, selon l'institut géologique américain (USGS). Des vagues de moins de 30 cm pourraient atteindre certaines îles du Pacifique sud: Samoa américaines, îles Cook, Fidji et Nouvelle-Zélande, a annoncé le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique.

7.4 mag earthquake occurred 93.21mi ENE of L'Esperance Rock, New Zealand. Details: https://t.co/kF4zZ8ZGxu Map: https://t.co/0LJxR1b4TB — Earthquake Robot (@earthquakeBot) June 15, 2019

«Des courants inhabituellement forts et dangereux et des déferlements imprévisibles sont attendus près du rivage», a pour sa part averti la protection civile. «Cela signifie une menace pour les activités sur les plages, dans les ports, dans les estuaires et pour la navigation des petites embarcations», a-t-elle ajouté.

Ce message de prudence a été rapidement tempéré par un autre précisant qu'il n'y avait pas de menace de dégâts pour le pays sur terre. Un autre séisme dans l'océan Pacifique, de magnitude 6,1, avait été enregistré une heure auparavant, à 97 km au nord-est de l'île des Tonga, selon l'institut géologique américain (USGS). L'épicentre était situé à une profondeur de 10 km et aucun risque de tsunami n'avait été signalé. (ats/nxp)