«Je ne suis pas extrémiste», les mots de Kevin Z. n’auront pas suffi

Le visage de Fatima, l’épouse de Kevin Z., se ferme soudain à l’appel du nom de son mari. Le juge de la chambre antiterroriste de la Cour pénale de Rabat, sise à Salé, égrène les peines en ordre décroissant. Or il vient juste de condamner les quatre précédents prévenus à 25 ans de prison. Kevin Z., le seul étranger poursuivi dans le cadre de l’assassinat de deux jeunes touristes scandinaves à Imlil, en décembre dernier, est finalement condamné à 20 ans de prison. Étouffant un sanglot, son épouse sort précipitamment de la salle: le juge a suivi la réquisition exacte du procureur.

De mère à mère

«Je suis inquiète parce que j’ai remarqué que le procureur et l’avocat de la partie civile avaient passé une très grande partie de leurs plaidoiries à accabler Kevin», avouait-elle quelques heures plus tôt, à l’issue de la dernière audience du procès. Profitant de celle-ci, la mère de Kevin, absente, a fait transmettre au juge une lettre de sa main par l’avocat remplaçant l’avocat défenseur de Kevin, Saad Sahli, en vacances à Istanbul. «Madame, écrit-elle en réponse à la mère de Louisa Vesterager Jespersen, la victime danoise, qui avait elle-même transmis une lettre au juge lors de la précédente audience, ce crime est contre l’humanité. Ils ont commis ce crime contre ta fille et sa copine et contre mon fils aussi. Oui, Madame, mon fils est aussi victime, malgré la différence de degrés, il meurt tous les jours et nous, nous mourons avec lui de tristesse.»

Elle n’aura pas réussi à émouvoir le juge et les dernières déclarations devant la Cour de Kevin, qui était invité, en début de journée, comme tous les autres accusés, à livrer son dernier mot, seront également restées vaines. «Je ne suis pas extrémiste, je ne l’ai jamais été. Je condamne fermement cet acte barbare, qui a été réalisé dans un pays merveilleux, a-t-il dit au juge. Devant mon innocence, je vous demande de me rendre la liberté qui m’a été prise il y a sept mois.»

«Cette condamnation à 20 ans de prison est terriblement injuste. Kevin était sûr qu’il pourrait enfin rejoindre sa femme et son fils demain, regrette Me Ditisheim, son avocate restée en Suisse. C’est inacceptable que la DFAE n’ait pas jugé bon d’assurer les droits fondamentaux de Kevin. Si la Suisse n’intervient pas pour un de ses ressortissants, où va-t-on?» Côté marocain, Me Sahli, lui, reste confiant en l’issue finale du procès. «Le juge était, avec un dossier aussi brûlant, sous la pression du procureur, dont il a suivi toutes les réquisitions, et de la presse, explique-t-il, mais je pense qu’avec le temps, en appel, quand l’émotion sera retombée, la peine de Kevin pourra être réduite.»

Lourdes peines

Sitôt le verdict tombé, Kevin Z. a disparu derrière la petite porte qui mène à l’arrière du tribunal. Avec les autres prévenus, il est monté dans un minibus qui les a ramenés à la prison Zaki, voisine immédiate du tribunal.

Tous ont été condamnés, sans exception. Les peines, comme on pouvait s’y attendre dans un procès pour terrorisme, ont été très lourdes. Les trois principaux prévenus, qui avaient reconnu être les auteurs immédiats du double assassinat, ont été condamnés à la peine de mort. Si celle-ci existe toujours dans le Code pénal marocain, elle n’est plus exécutée depuis 1993. En d’autres termes, les trois jeunes hommes devraient passer le restant de leur vie en prison, comme celui qui les avaient accompagnés à Imlil pendant plusieurs jours avec les mêmes intentions avant de rentrer à Marrakech, la veille du meurtre. Tous les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 5 ans à 30 ans.

Après le verdict, les avocats des prévenus ont rapidement et discrètement disparu. Ne restait plus dans la salle des pas perdus que Me Khalid El Fataoui, l’avocat de la famille de Louisa, face à plusieurs dizaines de journalistes curieux de comprendre la partie du verdict concernant l’État marocain, poursuivi au civil par la famille de Louisa pour sa responsabilité civile. Le juge a estimé irrecevable la demande de 10 millions de dirhams de dommages et intérêts qui lui était adressée. «Nous nous y attendions et nous poursuivrons notre action en appel, puis, le cas échéant, devant le Tribunal administratif, où nous avons toutes les chances d’obtenir gain de cause», a expliqué Khalid El Fataoui.

La famille de Maren Ueland, la seconde victime, restée en dehors du procès jusqu’ici, s’est soudainement constituée partie civile aujourd’hui, pour demander aux accusés des dommages et intérêts. «Le tribunal leur a bien accordé 2 millions de dirhams, mais en réalité les prévenus sont totalement insolvables et la famille ne recevra jamais rien», a ajouté Khalid El Fataoui.