L’Algérie vit son premier ramadan confiné

L’air est saturé par le vacarme de l’hélicoptère de la police locale qui survole à basse altitude le quartier populaire de Hussein Dey, sur les hauteurs d’Alger. Alors que des 4x4 remplis de policiers masqués et nerveux slaloment dans les ruelles pour débusquer les jeunes hommes cachés dans des cages d’escalier ou dans les porches des magasins à moitié fermés. Ce n’est pas une scène de guerre: il est pile 17 heures, le début du couvre-feu, difficile à appliquer en plein ramadan algérois.

Depuis le début du mois sacré, il y a une semaine, les autorités ont allégé les strictes mesures de confinement, reculant le début du couvre-feu de 15 à 17 heures (jusqu’à 7 heures du matin) dans plusieurs préfectures. À Blida, au sud d’Alger, épicentre de la propagation de la pandémie de coronavirus, le confinement total a été assoupli et s’est mué en un confinement partiel, de 14 heures à 7 heures. Selon l’étude d’un épidémiologiste algérien de l’École Pasteur CNAM, à Paris, près de 16'000 cas de contamination ont été évités grâce au confinement en Algérie.

«Je n’en peux plus»

«Même pendant la guerre (ndlr: période du terrorisme dans les années 1990) nous n’avons pas vécu ça!» compare Ali, commerçant de Hussein Dey. Ça? Se retrouver confiné chez soi en fin de journée après la rupture du jeûne, alors que d’habitude les hommes, mais aussi les familles, sortent à l’extérieur après une longue journée de carême.

«Je n’en peux plus», soupire au téléphone Amina, la quarantaine, employée d’une banque publique mise au chômage depuis le début de la crise sanitaire et mère de deux petits garçons. «En plus de la corvée de la préparation du repas et la gestion des garçons pour leurs cours à distance, j’ai mon mari sur le dos à la cuisine toute la fin de la journée. Il est devenu expert culinaire!» ironise-t-elle.

Pour faire passer le temps les journées de ramadan, les hommes se baladent traditionnellement de marchés en boulangeries, répondant aux caprices du ventre creux pour s’acheter encore plus de pâtisseries traditionnelles, de fruits exotiques, ou juste pour flâner en attendant le coucher du soleil. Mais le Covid-19 en a décidé autrement et «c’est entre quatre murs ou cachés dans les cages d’escalier qu’on patiente», affirme Réda, jeune sans-emploi qui ne peut se «murer» dans le petit appartement qu’il partage avec les six autres membres de sa famille.

Après la rupture du jeûne, vers 19h30, où seule la famille cellulaire se réunit autour de la belle tablée, la longue soirée s’étire et il faut la réinventer en ces temps de confinement, où même la traditionnelle prière du tarawih, en groupe, a été interdite à la mosquée.

Veiller tard

«Je laisse mes parents regarder la télé (ndlr: c’est le mois des programmes spéciaux, des caméras cachées aux sitcoms) et moi je plonge dans mon téléphone toute la nuit», raconte le jeune Réda, qui zappe de séries en streaming ou en discussions entre amis sur messagerie électronique, ou en scrollings aléatoires sur les pages foot ou religion des réseaux sociaux, jusqu’au petit matin. L’objectif étant de veiller le plus tard possible pour grignoter la journée à coups de grasse matinée rallongée.

Pour Ali, le commerçant, pas de grasse matinée. Le gouvernement a ordonné l’ouverture de plusieurs commerces au début du ramadan, insufflant un semblant de vie dans la ville paralysée. Ce déconfinement partiel de l’activité commerciale, encadré par des mesures de protection strictes, est motivé par les craintes de retombées économiques catastrophiques.

«Avec un loyer à payer, le salaire d’un vendeur et les charges, je ne peux rester fermé plus longtemps», argumente Amin, qui tient un magasin de vêtements. Monnaies désinfectées devant la caisse, barrière à l’entrée des magasins, masques et gants obligatoires, limitation du nombre de clients à l’intérieur: de nombreux commerçants suivent à la lettre les mesures de protection.

Mais la fièvre des achats boulimiques du ramadan reste un vrai risque. Depuis le début du mois sacré, les chiffres de contamination, qui avaient connu une nette stabilité, repartent à la hausse. Jeudi, 158 nouveaux cas confirmés et six nouveaux décès ont été enregistrés en vingt-quatre heures, portant le nombre des cas confirmés à 4006 et celui des décès à 450.