En Algérie, le procès de la «bande» de Bouteflika

La foule se bouscule devant l'entrée du Tribunal de Sidi M’hamed, dans la capitale, mercredi peu avant 10h. Des journalistes sont refoulés. Cette fois-ci, l’audience a bien lieu. Initialement prévue le 2 décembre, elle avait été reportée face au tumulte généralisé et à l’exiguïté de la salle. Fixé à une semaine de l’élection présidentielle contestée, ce procès fait l’effet d'une bombe. Il vise l’«isaba» («bande» en arabe), soit une quarantaine de pontes du monde économique et politique, dont deux ex-premiers ministres et de grands patrons du secteur automobile, proches de l’ancien raïs. «Une chasse aux sorcières», selon Kader Abderrahim, maître de conférences à Sciences Po Paris, qui dénonce «un procès politique».

Procès historique

Un procès pourtant qualifié d’«historique» par les médias d’État. Y figure un sacré casting d’accusés, dont les deux anciens premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, trois ex-ministres de l’Industrie, un ex-ministre des Travaux publics et des Transports et un ancien préfet. La liste des chefs d’accusation est longue: dilapidation des deniers publics, abus de fonction ou violation de la législation en vue d’accorder des privilèges indus à autrui. Sont aussi accusés cinq patrons – parmi les plus en vue dans le pays – qui ont fait fortune dans l’importation et le montage d’automobiles. Parmi eux, on retrouve l’ancien vice-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Mohamed Bairi, PDG du groupe Ival, et Ahmed Mazouz, dirigeant du groupe éponyme, qui assemble et distribue en Algérie des véhicules de marques chinoises. Ils sont accusés, entre autres, de financement occulte de partis politiques, blanchiment d’argent ou passation de contrat en violation avec la réglementation des marchés publics.

Au cœur du procès, la corruption du secteur de l’automobile. Tout part d’un projet lancé en 2014 par l’État. Il vise à mettre sur pied une industrie automobile nationale, à travers des partenariats entre des marques étrangères et les groupes algériens, propriétés des hommes d’affaires accusés. Or, en dépit d’un cahier des charges loin d’être honoré par les industriels, le secteur a profité d’aides publiques et d’importants avantages fiscaux, sans jamais atteindre son double objectif: réduire la facture des importations du pays et le prix des véhicules sur le marché local. Au-delà de la débâcle d’un secteur de l’économie, c’est le procès d’un système, qui dévoile la connivence entre hommes politiques et oligarques.

«Parodie de justice»

Mais ce procès suscite l’ire des avocats de la défense, qui y voient une «parodie de justice». À 10h20, après délibérations, ils décident de boycotter la séance. «Les conditions d’un procès équitable ne sont pas réunies», annonce, au nom de ses confrères, le bâtonnier d’Alger Me Abdelmadjid Sellini, qui défend également l’un des accusés. Il dénonce une justice «politisée» et un climat de «règlement de comptes». Toujours selon le Barreau, le procès serait destiné à mieux faire avaler la pilule de la présidentielle du 12 décembre, pourtant largement rejetée par le mouvement de protestation populaire. Ces critiques, Kader Abderrahim les partage. «Rien ne se fait dans la transparence. La défense n’a pas accès au dossier et se voit refuser tout contact avec les accusés et les parties civiles», affirme-t-il. «Derrière cette affaire, c'est Ahmed Gaïd Salah, le chef de l’état-major de l’armée, qui est aux manettes et qui veut usurper le rôle du ministre de la Justice.» Avant de conclure: «On comprend la stratégie: acheter une légitimité populaire et sauver ainsi le régime.»