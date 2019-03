À Alger, le chef de l’armée tient le sort de Bouteflika entre ses mains

Quand, au lendemain de son retour de Genève le 11 mars dernier, Abdelaziz Bouteflika reçoit en audience le chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaïd Salah, l’ambiance est morose. Le président, plus que jamais affaibli par la maladie, vient de proposer un plan de transition reportant la présidentielle d’avril et prolongeant son mandat sine die. La rencontre entre les deux hommes voulait signifier à l’opinion que l’armée restait acquise au cercle présidentiel. Coincé entre sa fidélité au chef de l’État, qui a fait de lui le patron incontestable de l’armée depuis 2004, et le statut de l’armée comme un des protecteurs moraux et constitutionnels des institutions, le général tente de jouer l’équilibriste dans cette phase délicate.

Si l’âge exact d’Ahmed Gaïd Salah demeure inconnu, cet octogénaire est aujourd’hui l’homme fort face à un pouvoir civil fragilisé depuis la maladie du président. Le plus haut gradé de l’armée, officier rustre au verbe tranchant mais aux compétences militaires et techniques reconnues, a suivi une carrière linéaire: maquisard contre l’occupation française dès ses 17 ans, il est devenu officier de l’Armée de libération nationale, est passé par l’Académie militaire de Vystrel (URSS) après l’indépendance et a été déployé sur les terrains opérationnels, du Moyen-Orient à la frontière marocaine.

Face aux premières grandes manifestations, dès le 22 février, contre la candidature pour un cinquième mandat du président sortant, le patron de l’armée tient un discours hostile aux contestataires, convoquant des éléments de langage conspirationnistes et alarmistes: «Il n’est pas acceptable que des Algériens soient poussés vers l’inconnu à travers des appels douteux chantant en apparence la démocratie, mais qui en vérité poussent des égarés vers des sentiers peu sûrs qui ne servent pas l’intérêt du pays.» Le message est interprété par les manifestants et l’opposition comme un soutien clair au président Bouteflika.

Lâchage du président

Mais la pression de la rue et l’absence de solution de la présidence ont fait évoluer ses déclarations. Lundi dernier, en visite dans les bases de la frontière avec le Maroc, AGS, comme l’appelle la presse d’Alger, change de ton: «La sagesse impose de penser qu’à tout problème, il y a une solution, et même plusieurs solutions. En ayant un esprit de responsabilité, il est possible de trouver des solutions dans les plus brefs délais.» Le message est perçu comme un lâchage des Bouteflika.

«Comme en 1991-1992 (ndlr: lors de l’interruption des législatives remportées par les islamistes du FIS), l’armée est appelée à prendre ses responsabilités. Mais cette fois-ci, sa neutralité suffit à affaiblir le régime Bouteflika et à accélérer son effondrement», constate un haut gradé à la retraite. «Gaïd Salah, fait remarquer un haut fonctionnaire, entend ce que veut la rue, mais aussi la troupe, car l’armée est traversée par les mêmes courants d’idées que la société. Personne ne peut ignorer les scènes de fraternisation entre policiers et manifestants ces dernières semaines, c’est un message clair des Algériens, ils font la différence entre les institutions et le régime de Bouteflika dont ils ne veulent plus.»

Ayant négocié son intronisation en 1999 avec les décideurs militaires de l’époque, Bouteflika se retrouve, vingt ans plus tard, suspendu à la volonté du plus puissant d’entre eux, Ahmed Gaïd Salah, «qui doit choisir entre l’intérêt général dont il est garant et la sauvegarde d’un régime qui risque de déstabiliser le pays. Ce risque est, aux yeux du chef d’état-major, LA ligne rouge», poursuit le haut fonctionnaire. Traumatisée par son implication frontale dans la guerre civile des années 1990 – Gaïd Salah était alors au premier plan comme chef des forces terrestres de 1994 à 2004 – l’armée ne veut plus s’engager dans la gestion d’une situation exceptionnelle. Le scénario de l’état d’exception, posé un moment sur la table par certains responsables, est refusé par le haut commandement.

«Sa patience a des limites»

Pour l’heure, AGS forme avec Bouteflika le duo des derniers hauts responsables issus de la génération de la guerre de libération. «Gaïd Salah s’est engagé à partir en même temps que Bouteflika», confie un ancien gradé. «C’est une sorte de pacte d’honneur. Mais si la situation empire, il s’en tiendra à son actuelle position d’arbitre taiseux. C’est un militaire qui a beaucoup de patience, mais elle a des limites.» Adam Arroudj Alger (TDG)