Une militante contre le harcèlement arrêtée

Une militante égyptienne a été arrêtée vendredi après avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo critique des institutions égyptiennes et contre le harcèlement sexuel, ont indiqué des sources sécuritaires. Le document a suscité la polémique.

Dans la vidéo postée cette semaine sur Facebook, Amal Fathi critique de manière virulente les institutions égyptiennes. Elle dénonce, selon Amnesty International l'importance du harcèlement sexuel en Egypte, critique l'incapacité du gouvernement à protéger les femmes et la détérioration de la situation en matière de droits de l'homme ainsi que sur le plan socio-économiques et en ce qui concerne les services publics.

Brave activist #AmalFathy spoke out on #FB about sexual harassment in #Egypt. She said the government was failing to protect women.



This morning they proved her right - by arresting her #FreeAmal #MeToo



