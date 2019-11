Un petit avion s'écrase sur un quartier populaire

Un avion petit porteur de la compagnie privée congolaise Busy Bee s'est écrasé dimanche matin au décollage sur un quartier populaire de Goma, dans l'est de la RDC, faisant au moins six morts, a-t-on appris auprès de la compagnie et des témoins.

«Six corps viennent d'être retirés. Les équipes (de secours) continuent à fouiller», a déclaré le maire de Goma Timothée Muissa Kiesse à un correspondant. Il n'y aurait aucun survivant parmi la vingtaine de personnes à bord de l'appareil, d'après un responsable de l'aéroport de Goma, Richard Mangolopa, joint par ce même correspondant.

L'avion de type Dornier-228 devait assurer la rotation vers Beni et Butembo à 350 km au nord de Goma, selon un membre de la compagnie. Il s'est écrasé sur l'un des quartiers densément peuplés qui entourent l'aéroport de Goma.

«Il y avait 17 passagers à bord et deux membres d'équipage. Il a décollé vers 9h-9h10 (8h00 en Suisse)», a indiqué Héritier Said Mamadou, chargé de la réservation au sein de la compagnie. La direction est réunie dans l'attente des résultats d'une enquête technique menée par une équipe sur le terrain.

Busy Bee est une compagnie récente qui dispose de trois appareils pour desservir les zones enclavés de la province du Nord-Kivu de Beni et Butembo.

#Goma Un avion de la compagnie Busy bee a fait crash ce matin lors du décollage à aéroport de #Goma. Il partait pour #Butembo. Certains corps viennent d'etre retrouvés. pic.twitter.com/cmjbDkDOcG — Sammy Mupfuni (@SMupfuni) November 24, 2019

Crash d'avion à Goma dans le birere, quartier Mapendo, difficile d'atteindre le lieu pour le moment. pic.twitter.com/LHLbIb6V8b — Salumu Lucien (@lucien_salumu) November 24, 2019

Goma : crash d’un avion de la compagnie Busy Bee https://t.co/JPS0hF77vz pic.twitter.com/tRAouxU5Ys — Le Patriote (@RendMMichael) November 24, 2019

(afp/nxp)