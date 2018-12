Un attentat fait trois morts près des pyramides

Une bombe artisanale a explosé vendredi en fin d’après-midi au passage d’un bus de tourisme près du site des célèbres pyramides de Gizeh au Caire, a indiqué le Ministère de l’intérieur égyptien. Deux Vietnamiens ont été tués et dix blessés. Le bus transportait 14 Vietnamiens, a précisé le ministère dans un communiqué. Deux Égyptiens ont aussi été blessés, le chauffeur ainsi qu’un guide, qui a finalement succombé à ses blessures.

Environ deux heures plus tard, on pouvait apercevoir l’autocar avec ses vitres brisées et l’un de ses côtés très endommagé derrière un périmètre de sécurité établi par la police. Plusieurs dizaines de policiers et de pompiers étaient sur les lieux, dans une rue étroite proche du périphérique. La police a ouvert une enquête.

L’Égypte a été la cible de nombreuses attaques menées par des groupes extrémistes, visant essentiellement les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte, mais également des touristes. La sécurité a été renforcée sur les sites touristiques en Égypte à la suite de ces attaques.

On se souvient que, le 17 novembre 1997, 62 personnes, dont 58 touristes, pour la plupart suisses et japonais, ont été tuées à Louxor, dans un attentat revendiqué par la Jamaa islamiya. L’attaque à la mitraillette et au poignard a eu lieu devant le temple d’Hatshepsout.

Le 7 octobre 2004, 34 personnes, parmi lesquelles plusieurs touristes israéliens, sont tuées et 105 blessées dans un triple attentat perpétré dans le Sinaï contre l’hôtel Hilton de Taba (à la frontière égypto-israélienne) et contre deux camps de vacances à Noueiba (à 470 km au sud-est du Caire).

Le 23 juillet 2005, quelque 70 personnes, dont de nombreux Occidentaux, périssent dans une série d’attentats à Charm el-Cheikh. Quatre groupes revendiquent ces attaques, dont le groupe islamiste Al-Tawhid wal-Jihad, se réclamant d’Oussama ben Laden.

Le 31 octobre 2015, le groupe djihadiste État islamique (EI) a revendiqué un attentat à la bombe ayant coûté la vie aux 224 occupants d’un avion russe transportant des touristes russes après son décollage de Charm el-Cheikh, station balnéaire située dans le sud du Sinaï.

(TDG)