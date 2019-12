Soro promet «d'organiser la résistance» depuis Paris

L'ex-chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro, a promis dimanche d'«organiser la résistance» au président Alassane Ouattara depuis Paris. Il avait dû avorter son retour en Côte d'Ivoire.

«Je suis et reste candidat à la présidence de la République. Je vais organiser la résistance comme le général de Gaulle l'a fait depuis Londres», a-t-il déclaré dans une interview à l'hebdomaire français Le Journal du Dimanche (JDD).

«Il ne s'agit que de résistance politique», a-t-il insisté alors que la justice ivoirienne l'accuse d'avoir préparé «une insurrection civile et militaire» pour s'emparer du pouvoir.

L'ex-président de l'Assemblée nationale, toujours député, et ex-Premier ministre a finalement renoncé à rentrer en Côte d'Ivoire le 23 décembre après six mois d'absence à l'étranger.

La justice ivoirienne a émis un «mandat d'arrêt international» contre lui, alors même que son avion faisait demi-tour vers l'Europe, pour «tentative d'atteinte à l'autorité de l'Etat».

Guillaume Soro a démenti ces accusations, se disant victime d'une «manipulation, comme Lula au Brésil »destinée à l'écarter de la course à la présidence. Il est depuis revenu à Paris, où il avait déjà passé les six derniers mois, et a précisé au JDD qu'il comptait y rester, ajoutant n'avoir «demandé aucune assistance particulière à Paris» et n'avoir «aucun contact avec l'Elysée». (ats/nxp)