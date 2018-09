Rassemblements interdits à cause du choléra

La police zimbabwéenne a interdit mercredi jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics dans la capitale, Harare, en raison d'une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde qui a déjà fait 21 morts en une semaine. On dénombre aussi des centaines de malades.

La maladie est partie du quartier de Glen View situé dans la capitale du Zimbabwe, Harare après l'éclatement d'une canalisation d'égout qui a contaminé l'eau potable, selon des rapports gouvernementaux. Elle s'est ensuite rapidement propagée à d'autres secteurs de la ville, contraignant les autorités a décréter un état d'urgence sanitaire.

«A la lumière de la déclaration d'état d'urgence, la police n'autorisera plus aucune réunion publique à Harare», a annoncé sa porte-parole, Charity Charamba. «La police de la république du Zimbabwe appelle le public à respecter cet avertissement et à coopérer afin d'enrayer la propagation du choléra», a-t-elle ajouté.

Cette interdiction survient alors que le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique (MDC), devait réunir samedi ses partisans pour symboliquement investir son chef, Nelson Chamisa, président «légitime» du pays.

Le président Emmerson Mnangagwa a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet mais M. Chamisa, son principal rival, conteste son succès en dénonçant des fraudes massives.

«Un désastre national»

Le dernier bilan de l'épidémie publié mardi par les autorités sanitaires est passé à 21 morts et 3067 cas confirmés. «Nous travaillons sans relâche pour contrôler la situation», a assuré le président Mnangagwa sur Twitter. «J'exhorte tous les habitants des quartiers concernés à faire preuve de prudence pour leur hygiène et à suivre les conseils des autorités».

My thoughts & prayers are with those suffering from the cholera outbreak, and the loved ones of those we have lost. In order to contain the outbreak & mobilise resources we have declared a state of emergency in Harare, and are working closely with our international partners (1/2)