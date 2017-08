Quinze victimes de l'attaque identifiées

L'attaque «terroriste» survenue dimanche soir à Ouagadougou a fait au moins 18 morts, dont sept Burkinabè et huit étrangers, a annoncé lundi le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Alpha Barry. Les trois autres victimes n'ont pas été identifiées.

«Outre les sept Burkinabè, on dénombre un Français, une Canadienne, un Sénégalais, un Nigérian, un Libanais, un Turc et deux Koweïtiennes», a précisé M. Barry, qui a également fait état de «trois victimes non encore identifiées». Interrogé par l'ats, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a de son côté déclaré qu'il n'avait aucune information sur d'éventuelles victimes suisses.

L'attaque, menée par des djihadistes présumés, a visé le café-restaurant Aziz Istanbul, dans le centre-ville. Cet établissement est particulièrement fréquenté par des expatriés au moment de la retransmission de grands matchs de football.

Les opérations des forces de l'ordre contre les auteurs de l'attaque retranchés dans le café ont duré toute la nuit. En début de matinée, le ministre burkinabè de la Communication Remis Dandjinou, avançait un bilan de 18 morts et de deux assaillants «neutralisés». (afp/ats/nxp)