Qui est Abdelkader Bensalah, le nouveau président algérien par intérim?

Ce mardi matin, entouré par ses gardes du corps, l’homme paraît pressé. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation (Sénat) vient d'être désigné par les parlementaires comme chef d’État par intérim suite à la démission il y a une semaine d'Abdelaziz Bouteflika. Bensalah distribue sourires aux caméras et poignées de mains, il veut faire oublier surtout ses mois d’absence pour cause de maladie qui l’ont éloigné de son poste. Mais aujourd’hui, à 76 ans, et après dix-sept ans passés à la tête du Sénat algérien, Bensalah se montre prêt à de nouvelles missions.

Combattant, diplomate, journaliste

Natif de l’ouest algérien, sa biographie officielle indique qu’il a participé à la guerre d’indépendance à l’âge de 18 ans où il commence comme simple soldat avant de devenir, grâce au fait qu’il maniait aussi bien l’arabe classique que le français, un «commissaire politique» chargé de la «conscientisation» des jeunes recrues de l’Armée de libération nationale de l’époque. Dès l’indépendance en 1962, le jeune homme quitte l’armée et se passionne pour le journalisme. Il bourlingue jusqu’en Syrie et au Liban comme correspondant des médias publics algériens de l’époque. Parfait arabophone, il finit par diriger le Centre algérien de l’information et de la culture à Beyrouth de 1970 à 1974 avant de rentrer au pays et de prendre la tête du quotidien arabophone et étatique EChaâb (Le Peuple) de 1974 à 1977.

Sous les couleurs du parti unique de l’époque, le FLN, Bensalah devient député de sa ville, Tlemcen (ouest du pays), en 1977 et pour quinze ans avant d'entamer une carrière diplomatique. On le retrouve ambassadeur en Arabie saoudite puis au sein de l’Organisation de la conférence islamique jusqu’en 1993. Les bouleversements de l’Algérie en ces débuts des années 1990 où le pays plonge dans la guerre civile le rattrapent alors qu’il est porte-parole du Ministère des affaires étrangères.

L'homme des transitions

Après la démission du président Chadli Bendjedid, la dissolution du parlement et l’assassinat du chef de l’État Mohamed Boudiaf en 1992, les décideurs militaires tentent de renouer avec la légalité. Ils font appel à ce serviteur de l’État sans charisme et sans ambitions politiques particulières pour présider le «Conseil national de transition», sorte de parlement non élu, désigné par le pouvoir de l’époque regroupant des «représentants de la société civile».

Il est également porte-parole d’une conférence de «dialogue nationale» début 1994 qui installe le général Liamine Zeroual, jusqu'alors ministre de la Défense, comme président de l’État. Bensalah assume le rôle de président d’un parlement bis jusqu’en 1997, date à laquelle des législatives sont organisées. Celles-ci sont marquées par une fraude généralisée qui fait du Rassemblement national démocratique (RND), le parti majoritaire… six mois après sa création. Il en est un des fondateurs et devient une des figures centrales du régime des années 1990.

Figure du régime Bouteflika

«Élu» président du nouveau parlement jusqu’en 2002 avant de siéger à la tête du Conseil de la nation (Sénat) durant dix-sept ans, Bensalah se retrouve sous le règne de Bouteflika deuxième personnage de l’État. Durant les deux derniers mandats du président déchu, il est souvent désigné «représentant personnel du président de la République» lors des forums internationaux. C’est lui aussi qui reçoit les chefs d’État en visite à Alger. En juillet dernier, il fait voter une mention au Sénat appelant Bouteflika à briguer un cinquième mandat avant de s’en tenir, des mois durant, à un long mutisme et à une prudence qui l’a toujours caractérisée. Aujourd’hui, il se retrouve encore une fois à gérer une période de transition délicate alors que les manifestants le rejettent étant une illustre figure du régime Bouteflika. (TDG)