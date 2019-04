Omar el-Béchir, la chute d’un éternel paria

Depuis sa nouvelle prison, Omar el-Béchir ne s’étonne sans doute pas des atermoiements qui ébranlent le pays dans ces heures instables. Vendredi, les manifestants réclamaient le départ des généraux qui, la veille, venaient de renverser le président. À 75 ans, Omar el-Béchir connaît mieux que quiconque les dangereux méandres de la politique soudanaise.

Au printemps 1989, le jeune officier était au cœur du complot qui devait le conduire au pouvoir. Le pays découvre alors ce colonel rondouillard, poussé aux avant-postes de la révolution de palais qui vient de renverser le premier ministre Saqed al-Mahdi. Il est presque inconnu, si ce n’est une brève gloire deux ans plus tôt quand, chef du front dans la guerre civile avec le sud du pays, il avait conduit un rare raid victorieux pour délivrer des otages aux mains des rebelles du SPLA. Le nouveau régime, le Conseil du commandement révolutionnaire pour le salut national, suspend toutes les libertés et montre son vrai visage: celui d’une junte militaro-islamiste. Hassan al-Tourabi, un islamiste vétéran de la politique, apparaît vite comme l’éminence grise de ce nouveau Soudan. «El-Béchir a été choisi pour rallier l’armée et aussi car c’est un homme du peuple, modeste, sérieux et pieux. Mais il ne pèse alors pas», analyse Roland Marchal, chercheur à Sciences Po.

Giflé en public

Hassan al-Tourabi, aussi charismatique qu’el-Béchir est discret, promeut une révolution islamique mondiale. Il reçoit tous les proscrits du monde arabe, du terroriste Carlos à Oussama ben Laden, arme volontiers les rébellions, soutien avec enthousiasme l’Irak de Saddam Hussein. En homme prudent, Omar el-Béchir se tient à l’écart. «Il est à l’époque plus un porte-parole qu’un président. C’est un homme secondaire. Il fait des discours mais personne n’y fait vraiment attention», souligne le spécialiste Marc Lavergne, qui se souvient avoir vu el-Béchir se «faire gifler en public» par Ghazi Salah al-Dine, autre figure d’alors. Les menées du gouvernement valent au Soudan d’être traité comme un État voyou et peu à peu mis au ban. Les sanctions économiques, européennes puis américaines, tombent.

Khartoum tente bien de lâcher un peu de lest. En 1994, Carlos est «vendu» à la France, sous couvert d’une opération des forces spéciales françaises. Deux ans plus tard, en mai 1996, Oussama ben Laden est prié de quitter sa ferme soudanaise à la demande de Bill Clinton. Entre-temps, en 1995, une tentative d’assassinat contre Hosni Moubarak à Addis-Abeba, attribuée à un complot soudanais, a achevé d’isoler le pays. Les pressions américaines se font plus fortes et culminent en 1998 quand des missiles détruisent une usine pharmaceutique, accusée - à tort - de fabriquer des armes chimiques. Triomphalement élu prédisent en 1996, el-Béchir comprend le message et ses relations avec son mentor al-Tourabi, président de l’Assemblée, se tendent. Elles se brisent en 1999 et Hassan al-Tourabi s’essaye à un coup d’État institutionnel. Il sera arrêté.

L'heure de la revanche

Omar el-Béchir, factotum désigné du régime, prend dès lors sa revanche avec intelligence. Les mains libres, il va utiliser une très vieille méthode pour raffermir son pouvoir: diviser. «Il a, peu à peu, cessé de réunir des conseils. Il a choisi de traiter les problèmes en tête à tête et c’est ainsi retrouvé seul au centre du jeu», résume Marc Lavergne. Il écarte, en douceur, ses rivaux, à commencer par Ali Osman Taha, son puissant vice-président. Ce lettré, membre éminent de la haute société, est envoyé au loin, au Kenya, pour négocier la paix avec John Garang, le chef du SPLA, la rébellion sud-soudanaise. Le raïs soudanais, ce faisant, fait coup double. La fin annoncée de deux décennies de guerre avec le Sud, qui laisse plus d’un million de morts, ravit Washington. Le pouvoir soudanais va utiliser le 11 Septembre pour se rapprocher encore un peu plus de l’ennemi américain. Perdue dans son combat contre al-Qaida, la CIA va trouver dans les services soudanais et leur chef, Salah Gosh, des alliés utiles. «Les Soudanais connaissent très bien les réseaux islamistes et vont, au moins en partie, partager leurs informations avec les Occidentaux», souligne Roland Marchal.

Commence alors une époque étrange où Khartoum, vilipendé en public, est chaudement remercié loin des regards. Nul ne veut officiellement parler à Omar el-Béchir. Car la paix au Soudan n’a pas duré. À peine les pourparlers sont-ils engagés avec le SPLA qu’une autre révolte a éclaté. Elle a dévoré les provinces occidentales du Darfour, aux populations lassées d’être laissées-pour-compte. Khartoum va réagir comme à son habitude. Par la plus extrême des violences. Toutes les stratégies rodées au Sud vont être mises en œuvre, du massacre de populations à la levée de milices plus moins contrôlées. La terreur fera, selon l’ONU, 300.000 morts et des millions de déplacés dont la survie est laissée, dans d’immenses camps, au bon soin des ONG. Les temps ont changé et cette fois la justice internationale va se pencher sur ce bain de sang. En 2009, des poursuites sont lancées contre Omar el-Béchir par la Cour pénale internationale (CPI) pour «crimes de guerre» puis «génocide». Le président, adroit, réplique, accuse, crie au colonialisme.

L'art du double jeu

Cette défense fonctionne. Malgré les mandats d’arrêt, el-Béchir le paria voyage en Ouganda, en Égypte. Dans le pays, une sorte de solidarité se monte autour de ce président en butte aux pressions occidentales. Cette popularité, sans être bien grande, s’appuie aussi sur un relatif boom économique. Le pétrole, qui a commencé à couler, apporte des devises bienvenues. Selon une méthode éprouvée, Khartoum complaît aussi en coulisses aux adversaires de façade. Ses services se montrent toujours efficaces contre les djihadistes et accessoirement, contre Kadhafi auquel el-Béchir n’a jamais pardonné son soutien aux rebelles du Darfour.

Ce petit âge d’or va brusquement prendre fin en juillet 2011. Le Soudan du Sud, après un référendum, décrète son indépendance, emportant avec lui près des deux tiers des réserves de pétrole. L’issue du vote ne faisait aucun doute. Pourtant Khartoum, comme à son habitude, trop accaparé à gérer l’immédiat et ses calculs scabreux, n’a rien vu venir. L’argent du brut s’envole. En dépit de la relance en urgence de la production d’or, l’économie s’effondre. Les rapprochements diplomatiques improbables, dans lesquels el-Béchir est passé maître, avec les Russes ou les Saoudiens ne changent rien. L’énorme appareil sécuritaire, cœur du régime, ronge le maigre budget. La corruption régnant dans les multiples entreprises para-étatiques dévaste le reste. «Cette prédation a été subie par les petits hommes d’affaires et les classes moyennes qui étaient les dernières bases du régime», souligne Raphaëlle Chevrillon, analyste à l’Institut pour la recherche et le développement (IRD). L’envolée des prix va achever d’aliéner cette clientèle. Le 19 décembre, ce sont eux qui prendront la rue pour exiger la chute du président. Face à ce peuple en colère et aux généraux pour lesquels il était devenu un poids, Omar el-Béchir, qui avait su résister aux intrigues politiques et aux guerres, à la justice et aux pressions internationales, a dû s’incliner.

(TDG)