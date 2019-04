Macron évite l’hommage aux victimes du génocide

Le président du Rwanda, Paul Kagame, a lancé dimanche la semaine d’hommages à la mémoire des 800 000 victimes tutsi et hutu modérées du génocide de 1994, soit 25 ans exactement après le déclenchement des massacres. Après avoir allumé une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi, où 250 000 victimes sont enterrées, il a prononcé un discours au Centre de convention de Kigali, la capitale, emblème de modernité du pays.

«En 1994, il n’y avait pas d’espoir, seulement les ténèbres. Aujourd’hui la lumière irradie de cet endroit. […] Le Rwanda est redevenu une famille», a affirmé celui qui avait mis fin aux massacres et n’a plus abandonné le pouvoir depuis. Tout en reconnaissant «la solitude et la colère des survivants», il a lancé cet appel: «Nous leur demandons de faire les sacrifices nécessaires pour permettre la renaissance de notre nation. Les émotions doivent être enfermées dans une boîte.»

La cérémonie était suivie par une dizaine de chefs d’État, notamment du Tchad, du Congo, de Djibouti ou du Niger. Mais si Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, était présent, le seul chef de gouvernement non africain était le premier ministre belge Charles Michel. Il est venu exprimer le soutien de l’ancienne puissance coloniale «au nom d’un pays qui veut assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l’histoire».

En revanche, le président français Emmanuel Macron a décliné l’invitation pour des raisons d’agenda et s’est fait représenter par Hervé Berville, député de la République en marche et orphelin tutsi. Pour les Rwandais qui espéraient des excuses de la France à propos de son rôle en 1994 et de son soutien au gouvernement hutu de l’époque, cette absence a été une déception.

Dans un bref communiqué, l’Élysée a toutefois annoncé dimanche que le 7 avril serait désormais «une journée de commémoration du génocide des Tutsi». Un geste qui complète l’annonce de la création d’une commission d’historiens qui aura accès aux archives françaises et sera chargée de faire la lumière sur le rôle de Paris dans cette tragédie.

«On est au milieu du gué», réagit Julien Allaire, de l’Association Survie, qui dénonce le rôle de la France en Afrique. «La France doit reconnaître son rôle actif en faveur des génocidaires. On le sait déjà, et la commission ne fera qu’ajouter des preuves», affirme-t-il.

