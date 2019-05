Les Soudanaises rêvent de voir une femme présidente

Devant les grilles du quartier général de l’armée, à Khartoum, la capitale, un véhicule militaire vient de renverser un manifestant. Un attroupement d’une cinquantaine de personnes enrage, il s’est aussitôt formé et risque de devenir violent. Omnaeem Elnour Ahmed est au centre, cramponnée à son mégaphone. «Pacifique! Pacifique! Même contre les criminels», scande la meneuse de 34 ans, visage dur et regard mitrailleur. La foule masculine reprend son slogan. L’accrochage a été évité de justesse et la jeune révolutionnaire s’élance maintenant en tête du cortège, qui reprend ses déambulations face au QG des militaires.

L’occupation de la place Al Qyada entre dans son deuxième mois: un record pour le Soudan, pourtant ébranlé par sa troisième révolution depuis l’indépendance. Sur ce sit-in, les citoyens disposent d’une seule arme, le refus de toute violence, pour réclamer au Conseil militaire de transition (CMT) le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. «Je viens ici chaque jour depuis le 6 avril, avertit Omnaeem Elnour Ahmed. Je dirige les plus jeunes et me bats depuis les premières manifestations en décembre.» Cette psychiatre a cessé de travailler pour prendre part au destin de son pays, elle est membre de l’Association des professionnels soudanais, l’organisation représentant la société civile dans les négociations en cours avec le CMT.

«Protéger le peuple»

«Les femmes soudanaises jouent un rôle immense dans cette révolution, elles l’ont initiée et elles savent comment la faire perdurer. Ce sont elles qui protègent le peuple, lui préparent à manger et une place où dormir sur cette place occupée nuit et jour», poursuit cette militante, également membre de l’union des féministes soudanaises, la plus ancienne organisation de défense des droits des femmes du pays, créée en 1952. L’activiste demande une égale représentation des femmes et des hommes à la tête de l’État.

«Les Soudanaises sont des meneuses, elles contrôlent les rues, elles pourraient aussi bien contrôler un gouvernement et une femme pourrait devenir le prochain président.» Pour l’heure, une seule participe aux négociations avec l’armée. La trentenaire saisit son mégaphone et s’éloigne, rapidement suivie par une cohorte essentiellement masculine. Activiste de terrain, Omnaeem Elnour Ahmed est connue et respectée sur le sit-in. Au centre de la place écrasée sous une chaleur brûlante, un panneau publicitaire géant se dresse. La silhouette de Alaa Salah domine à une dizaine de mètres du sol. Le chant de cette jeune manifestante vêtue de blanc a fait le tour de la planète sur les réseaux sociaux, et son hymne l’a promue icône de la révolution, sommairement étiquetée «révolution des femmes». Si à l’image de Omnaeem Elnour Ahmed, nombre d’entre elles montent au front et au-devant des scènes qui peuplent le sit-in, leur rôle et leur présence sont toutefois loin d’être acquis.

Harcèlement sexuel

En témoigne l’initiative d’Inaam Altayeb, qui a dressé une tente pour leur offrir un refuge et du soutien psychologique. Cette étudiante de 19 ans est à l’origine d’une patrouille destinée à garantir la sécurité des manifestantes. «Le harcèlement sexuel est omniprésent sur cette place, comme partout à travers le pays. Notre combat doit donc commencer ici,» explique-t-elle. Car ce sit-in n’est rien de moins qu’«un petit Soudan, les révolutionnaires viennent de toutes les régions et sont issus de toutes les classes sociales,» décrit-elle, vêtue de la veste de chantier orange de sa brigade anti-harcèlement. Inaam et son groupe interpellent en moyenne cinq harceleurs par jour, une réalité passée sous silence qui éloignerait sinon nombre de femmes du sit-in.

Une réalité également connue des caciques de l’ex-régime. Ces agressions sexuelles constituent une arme utilisée à dessein contre des manifestantes pour affaiblir la mobilisation. «Ma sœur a été arrêtée trois jours au cours des affrontements qui ont précédé l’occupation. Elle a été abusée sexuellement plusieurs fois par les hommes des services de renseignement lors de sa détention», témoigne Mahsin Dahab, une membre fondatrice du mouvement âgée de 23 ans.

Dans cette société religieuse et conservatrice, subir de telles violences est une honte. Mais Inaam, Mahsin et leurs amis brisent ce tabou. «L’islam soutient les femmes, mais il est utilisé contre nous, pour nous empêcher de participer à la prise de décision», affirme Inaam Altayeb. «Même ici, au milieu de cette utopie, on nous accuse de salir la cause. Nous faisons pourtant tout l’inverse, nous réhabilitons la place des femmes dans cette révolution. Car sans elles, rien n’aurait été possible.» (TDG)