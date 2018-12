Les Congolais priés de patienter une semaine avant d’aller voter

Les élections présidentielle, législatives et provinciales en République démocratique du Congo (RDC) sont reportées d’une semaine et se tiendront le 30 décembre, a annoncé jeudi le président de la Commission électorale (CENI), Corneille Nangaa. Il s’est dit être dans «une impasse technique» et dans l’incapacité d’organiser le scrutin à la date prévue du 23 décembre.

Ce sont des raisons logistiques qui sont évoquées. Selon le président de la CENI, les problèmes se poseraient à Kinshasa, la capitale. Mais les observateurs s’accordent sur le fait qu’une grande partie des bulletins de vote, fiches électorales et procès-verbaux doivent toujours être acheminés dans les bureaux de ce pays de 80 millions d’habitants répartis sur une superficie de la taille de l’Europe occidentale, avec des infrastructures défaillantes. Les listes électorales n’ont toujours pas été publiées. Et les autorités congolaises ont refusé l’assistance des Nations Unies ou de la communauté internationale. Dans les conditions actuelles, le scrutin serait un fiasco.

«Cela fait deux ans qu’ils se préparent. Que vont changer une semaine, deux semaines, trois semaines?» demande Martin Fayulu, un des deux principaux candidats d’opposition à l’élection présidentielle, qui disait, jeudi, ne pas être prêt à accepter ce report. Mercredi, il avait été empêché par la police d’entrer dans la capitale, où il devait tenir un meeting de campagne.

La RDC, l’un des pays plus pauvres du monde malgré ses ressources naturelles, n’a jamais connu de transition pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. La chute du dictateur Mobutu Sese Seko, en 1997, a déclenché une guerre civile qui a coûté la vie à plusieurs millions de personnes. Laurent-Désiré Kabila, qui lui succède à l’issue de ce conflit, est assassiné quatre ans plus tard. Son fils, Joseph Kabila, l’actuel président, s’accroche à son siège depuis près de dix-huit ans.

À contrecœur

Le chef de l’État a refusé de quitter ses fonctions à la fin de son deuxième mandat en décembre 2016. Sous pression, notamment des pays de la région, il a finalement accepté, à contrecœur, de ne pas se représenter à cette élection. La coalition au pouvoir a alors désigné un «dauphin» comme candidat: le relativement peu connu ancien ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, fidèle du président, est le candidat du Front commun pour le Congo (FCC), coalition électorale au pouvoir. Il est sous le coup de sanctions européennes imposées pour son rôle dans la répression sanglante des militants de l’opposition l’année dernière.

La majorité doute

Malgré plusieurs tentatives, cette dernière n’a pas réussi à s’accorder sur un candidat unique. Mais Félix Tshisekedi, 55 ans, fils du défunt opposant historique Etienne Tshisekedi, et Martin Fayulu, 62 ans, un protestataire de terrain actif depuis longtemps sur la scène politique congolaise, touché à la tête par une balle en caoutchouc en 2016 alors qu’il participait aux manifestations contre le pouvoir, ont tous deux rassemblé des foules. «Je ne pense pas que les autorités s’attendaient à un tel engouement pour Fayulu, glisse une diplomate. La majorité commence à douter de sa capacité à remporter la présidentielle, même avec une division des voix de l’opposition.» L’incertitude entraîne une répression, devenue la norme.

Le rôle de l’Eglise catholique

«Ceux qui sont au pouvoir tiennent à le garder, ce qui est normal. Mais ce que nous leur demandons, c’est de le faire de manière démocratique», dit l’abbé Jean-Marie Bomengola, de la Conférence épiscopale du Congo, qui a été très impliquée dans la médiation de la crise politique. L’Église catholique congolaise jouit d’une forte influence et, à plusieurs reprises, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à son appel. «Pour l’instant, nous leur laissons le bénéfice du doute. Mais il y a peu de signes positifs, et nous sommes inquiets», dit le prêtre.

Immenses espoirs

Le scrutin à venir a suscité d’immenses espoirs, qui s’amenuisent. «Le pouvoir veut empêcher ceux qui ne partagent pas son avis de s’exprimer. Mais nous allons voter, prendre les choses en main. Nous avons besoin de changement, nous avons attendu trop longtemps», dit Stephie Mukinzi, 24 ans, étudiant en journalisme et membre du mouvement citoyen La Lucha.

Dans plusieurs provinces, la campagne des candidats d’opposition a été entravée. Selon l’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch, les forces de sécurité ont tué au moins 7 partisans de l’opposition, blessé plus de 50 personnes et en ont arrêté un grand nombre.

Beaucoup craignent aussi des fraudes massives. L’introduction de nouvelles «machines à voter» électroniques a suscité de vives critiques. Leur utilisation risque d’être compromise par les fréquentes coupures d’électricité et l’opposition pense qu’elles faciliteront une manipulation des résultats. À ce report, qui exaspère une population qui attend ce scrutin depuis deux ans, vient s’ajouter la peur de nouvelles violences.

