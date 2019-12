Le contrôle de la rente pétrolière ouvre une guerre des clans au Gabon

Depuis trois semaines, le Gabon est en proie à une vague d’arrestations et de limogeages d’une ampleur inédite. Un procureur général, des directeurs de la haute administration et des cadres des services secrets ont été mis à pied et pour certains incarcérés dans le cadre d’une vaste opération anticorruption. A priori, une démarche très louable au regard de la réputation que traîne le pays, classé 124e en 2018 dans l’indice de perception de corruption de l’ONG Transparency International. Sauf que cette opération ressemble davantage à une purge politique.

Le 7 novembre dernier, Brice Laccruche Alihanga, le tout-puissant secrétaire général de la présidence, a été poussé vers la sortie. Tous ceux qui tombent aujourd’hui dans les filets de la justice sont issus des rangs de l’Ajev, le mouvement associatif et politique fondé par ce dernier. Vendredi, c’est l’ancien porte-parole de la présidence du Gabon Ike Ngouoni qui a été placé en détention provisoire pour complicité de détournement de fonds publics. Sur place, personne n’est dupe. Le 26 novembre, le Syndicat national des magistrats (SYNAMAG) a estimé que le Gabon était devenu «un pays de non-droit» et déploré «l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif».

Troisième génération

Très affaibli depuis son AVC de décembre 2018, le président Ali Bongo n’a plus totalement la main sur ce qui se passe au sommet de l’État. C’est son entourage qui est à la manœuvre pour éloigner le clan rival des postes clés. Un entourage qui s’est regroupé autour de son fils, Noureddine Edouard Bongo, 27ans, qui se profile déjà en successeur de son père. «Un scénario explosif», confie un homme d’affaires qui connaît bien les rouages du pouvoir sur place. Pour les soutiens de Jean Ping, candidat à la dernière élection présidentielle, «cette stratégie de monarchisation du Gabon» est un casus belli.

Cette montée en tension inquiète les milieux économiques et les chancelleries. Le Gabon, qu’on surnomme «la Suisse de l’Afrique centrale», a beau être un petit pays, il joue un rôle clé pour la stabilité de toute la sous-région (Cameroun, Guinée équatoriale, Congo et République du Congo). Une crise politique pourrait, en outre, peser sur le cours du baril de pétrole, le pays disposant d’importants gisements en mer. Des gisements qui aiguisent les appétits. L’opération anticorruption en cours pourrait bien cacher une bagarre pour le contrôle de la rente pétrolière. Selon les autorités, plus de 85milliards de francs CFA (143millions de francs) se seraient «volatilisés» ces deux dernières années au sein de la Gabon Oil Company (GOC). Une entreprise publique gérée par un proche de Brice Laccruche. Ce que le clan Bongo n’a visiblement pas digéré alors que se profilent de nouvelles rentrées d’argent.

«Si cette affaire reste une affaire gabono-gabonaise, elle interroge tout de même sur les majors qui achètent le pétrole et qui ne sont pas très regardantes sur la destination des fonds qu’elles versent», relève Leslie Varenne, spécialiste de l’Afrique et directrice de l’Institut de veille et d’étude des relations internationales et stratégiques. Au cours de l’été, le Gabon, qui veut relancer sa production, a signé deux contrats d’exploration pour des blocs situés au large des côtes et mis aux enchères jusqu’à mi-janvier 35 blocs en offshore.