La rébellion condamne le massacre en Casamance

La rébellion indépendantiste du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) a condamné lundi le massacre ce week-end de 13 jeunes hommes dans une forêt de cette région du sud du Sénégal. Elle a affirmé son engagement à poursuivre le dialogue «en faveur d'une issue heureuse» à un conflit vieux de 35 ans.

Le MFDC, qui lutte depuis 1982 pour l'indépendance de la Casamance, «condamne fermement cet acte», a-t-il indiqué lundi sur son site d'informations, alors que le pays observe lundi et mardi un deuil national, décrété par le président Macky Sall.

Le mouvement rebelle demande «aux autorités sénégalaises d'orienter leurs enquêtes vers» des responsables administratifs et militaires locaux «à la tête d'un vaste réseau de coupe clandestine et de vente illicite du bois de teck», selon le texte.

Conflit entre scieries

Le teck est un arbre tropical qui produit un bois précieux très recherché notamment pour la fabrication de ponts de bateaux et de meubles de jardin. Il pousse en Casamance, une des régions les plus boisées du Sénégal, voisine de la Guinée-Bissau et de la Gambie, et fait l'objet de nombreuses convoitises et de trafics.

La rébellion lie plus précisément le massacre de samedi à un conflit entre des scieries locales, dont la «forte concurrence a fini par instaurer une atmosphère d'animosité entre les employés».

