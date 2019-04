La mort de Monsieur H n’était pas un accident

«On m’a dit de faire attention où je mettais les pieds»

Journaliste et correspondant du «Soir» et du «Figaro» aux Etats-Unis, Maurin Picard explique les coulisses de son enquête.



D’où vient votre intérêt pour cette affaire?



Parce que l’ONU a rouvert l’enquête en 2016 et que je ne connaissais pas du tout cette histoire. Tout a commencé par un traitement médiatique classique. Puis, j’ai été pris dans l’engrenage... J’ai été surpris par la chape de plomb qu’il y avait sur cette affaire alors qu’il s’agissait quand même de la mort du plus prestigieux Secrétaire général des Nations unies. Il a fallu plus de 50 ans pour en arriver là. Et ce n’était manifestement pas un accident comme on a essayé de nous le faire croire dès 1961. En 2016, on a appris que de nouveaux éléments pouvaient laisser penser à d’autres conclusions.



Pourquoi en avoir fait un livre?



Quand je me suis rendu compte que certains États occidentaux, et non des moindres (les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique…), refusaient ouvertement de coopérer pleinement avec l’enquête de l’ONU.



Avez-vous subi des pressions?



Des pressions directes non mais j’ai eu des avertissements. On m’a suggéré de faire attention à certains endroits où je mettais les pieds, notamment au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Cette affaire reste extrêmement sensible. Pourquoi, 58 ans après les faits, les archives des grandes puissances occidentales restent-elles inaccessibles? Avec le crash de Ndola, on touche à quelque chose de tabou. En Belgique, le Katanga demeure une affaire extrêmement sensible. C’est toute l’histoire de l’indépendance du Congo et de ses conséquences. La sécession du Katanga en soi reste très sensible pour ceux qui l’ont vécu de près ou de loin. Il a parfois été difficile de parler avec des anciens du Katanga, qu’il s’agisse de civils ou de militaires, et qui continuent à avoir des opinions tranchées sur ce qui s’est passé à l’époque. Et surtout sur leur attitude vis-à-vis de l’ONU.



Et l’accès aux archives secrètes?



La Belgique, sous pression positive de l’ONU, a opéré un revirement plutôt honorable. Quand l’enquête a été rouverte en 2016, les autorités belges refusaient de coopérer pleinement pour déclassifier les archives des anciens services de renseignement. Finalement, le gouvernement belge a autorisé l’accès à certaines conditions.



Des acteurs que vous auriez voulu rencontrer mais qui sont décédés?



Le principal problème auquel je me suis heurté, c’est d’arriver un peu tard dans cette histoire. Ce qui pose la question de savoir pourquoi l’enquête n’a pas été rouverte plus tôt… La plupart des témoins qui auraient pu apporter une contribution cruciale sont décédés. C’est le cas du pilote de chasse belge Jan Van Risseghem, qui est encore soupçonné à ce jour d’être celui qui a abattu le DC-6 de Monsieur H. Mais aussi un officier de renseignement de l’ONU d’origine norvégienne, Bjorn Egge, qui est le dernier à avoir vu le corps de Dag Hammarskjöld à la morgue de Ndola. Il est décédé en 2007, la même année que le pilote belge.



Des morts suspectes aussi?



On se pose beaucoup de questions sur la mort subite (arrêt cardiaque), en 1992 de Godefroid Munongo, le ministre de l’Intérieur du Katanga en 1961. Juste avant de mourir, il a déclaré qu’il ferait des révélations sur la mort de Lumumba. Il avait aussi joué un rôle trouble autour du crash de l’avion du Secrétaire général de l’ONU. Le lendemain du drame, il est cité, confiant à ses collaborateurs que Monsieur H avait été abattu et qu’il était plutôt satisfait. Il semblait avoir été informé avant tout le monde que l’avion avait été abattu et que ce n’était pas un accident. Sa famille pense encore aujourd’hui qu’il a été empoisonné.



Y a-t-il eu une enquête et une autopsie pour le prouver?



Non, rien.



Peut-on affirmer aujourd’hui que Dag Hammarskjöld a été assassiné?



Mes conclusions recoupent celles de l’enquête de l’ONU: il est fortement vraisemblable que l’avion de Monsieur H a été abattu, à la lumière des nombreux témoignages négligés durant de nombreuses décennies, et de nouvelles révélations qui indiquent un rôle trouble joué par des acteurs au sol et dans les airs. En l’occurrence des mercenaires dont on n’avait jamais entendu parler jusqu’ici.



Les principales révélations de votre livre?



La fouille des archives onusiennes et de différents pays impliqués révèle un certain nombre de choses déroutantes… Entre autres, l’existence, juste avant le crash, d’un complot ourdi par les mercenaires français au Katanga, visant à abattre les dirigeants de l’ONU. L’ONU disposait de ces informations quelques jours avant le crash de Ndola. Plusieurs tentatives d’attentats ont été menées contre les représentants de l’ONU au Katanga. C’est dans ce contexte que Monsieur H s’écrase avec son DC-6. Il y a aussi la Grande-Bretagne qui nie disposer de toute information pouvant intéresser l’enquête en cours alors qu’on est arrivé à prouver que plusieurs représentants de ses services de renseignements se trouvaient cette nuit-là aux abords de l’aéroport sous couverture. Leur présence n’a jamais été ouvertement reconnue par Londres.



Des implications belges?



Les archives de l’Union minière à Bruxelles révèlent que dans les heures qui suivent le crash de l’avion, des messages sont adressés au président du Katanga, Moïse Tshombé, l’instruisant de capitaliser sur cette mort «providentielle» pour expulser l’ONU du Katanga.



Quel était cet autre avion qui a sans doute tiré sur le DC-6?



La présence d’un avion fantôme cette nuit-là à Ndola est confirmée par plusieurs sources. On a beaucoup parlé du Fouga Magister, mais il y avait aussi un Dornier 28 fourni clandestinement par l’Allemagne au régime katangais. Il y avait la présence dans les parages d’un homme dont on n’avait jamais entendu parler, Heinrich Schäffer, un ancien pilote de chasse de nuit de la Luftwaffe qui présente toutes les caractéristiques pour être celui qui a abattu l’avion de l’ONU. D’après des archives américaines, cet avion a été aperçu à l’aéroport de Brazzaville 36 heures après le crash de Ndola.



Philippe De Boeck